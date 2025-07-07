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達賴90歲生日莫迪獻上祝福 北京對此向印度提出交涉

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
本月6日是西藏精神領袖達賴喇嘛90歲生日，多國領袖均向達賴喇嘛獻上祝福。（法新社）
本月6日是西藏精神領袖達賴喇嘛90歲生日，多國領袖均向達賴喇嘛獻上祝福。（法新社）

十四世達賴喇嘛7月6日年滿90歲，印度總理莫迪向達賴喇嘛獻上生日祝福，印方代表也出席達賴慶壽活動。大陸外交部對此回應稱，印方應謹言慎行，停止利用涉藏問題干涉中國內政，中方已就此向印方提出交涉。

毛寧7日在例行記者會上表示，中國政府在涉藏問題上的立場是一貫的、明確的。「眾所周知，十四世達賴是一個披著宗教外衣，長期從事反華分裂活動，圖謀把西藏從中國分裂出去的政治流亡者」。

毛寧說，印方應當充分認識到涉藏問題的高度敏感性，認清十四世達賴的反華分裂本質，恪守在涉藏問題上的承諾，謹言慎行，停止利用涉藏問題干涉中國內政。中方已就此向印方提出交涉。

據法新社報導，莫迪在聲明中表示，「在達賴喇嘛尊者90歲生日之際，我和14億印度人一起向他致以最熱情的祝福。」莫迪還說，「他是愛、慈悲、堅持和道德的永恆象徵」，祝願他「健康長壽」。

美國國務卿魯比歐5日在一份聲明中稱，華盛頓「致力於促進對西藏人的人權和基本自由的尊重」，魯比歐並表示，美國支持藏人不受干預自由選擇宗教領袖的權利。

此外，包括美國前總統歐巴馬、柯林頓、布希，以及長期支持達賴喇嘛事業的美國演員理查．吉爾，也對達賴喇嘛的貢獻表示敬意。

賴清德總統6日則在社群平台X以中英文發文祝賀達賴喇嘛吉祥安康，並感謝達賴喇嘛畢生致力提倡和平與人權理念，與台灣人民所珍視的價值心心相印。

美國 莫迪 達賴喇嘛

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