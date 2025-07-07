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將陸生馬賽克 海基會：避免造成陸生不必要困擾

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
海基會臉書日前發布，海基會秘書長羅文嘉率6月中旬赴中央大學與18位陸生座談，但相片將陸生面容去識別化（馬賽克）。對此，海基會7日表示，這是為避免造成在台陸生不必要困擾。（圖／取自海基會臉書帳號）
海基會臉書日前發布，海基會秘書長羅文嘉率6月中旬赴中央大學與18位陸生座談，但相片將陸生面容去識別化（馬賽克）。對此，海基會7日表示，這是為避免造成在台陸生不必要困擾。（圖／取自海基會臉書帳號）

海基會臉書4日發文稱，6月中旬，海基會秘書長羅文嘉率領文教處團隊走訪國立中央大學，與18位陸生展開一場溫暖而充實的面對面交流。但貼文中的相片，陸生面容遭去識別化（馬賽克），被指是台灣言論自由的倒退。對此，海基會7日回應稱，這是為避免造成在台陸生不必要困擾，也讓該會活動可以持續順利舉辦。

海基會指出，在與中央大學18位陸生面對面交流中，有陸生提到，發現台灣人平時不太會主動與他們談論政治。羅文嘉稱，這正是台灣社會尊重多元、包容彼此差異的文化表現。在彼此建立更多信任與理解之後，台灣人反而會更樂於與朋友分享不同觀點，深入交流政治與社會議題。

針對今日有媒體指出，海基會特地將這則貼文陸生的臉打上馬賽克，「台灣『內審』壓力可想而知，加上近期屢傳民眾單純路上拍照就被無端po上網公審事件，台灣言論自由是否假政治正義之名走了倒退路，答案不言自明。」

對此，海基會表示，以往曾有陸生表示，和該會進行交流後，遭對岸台辦關切而心生恐懼，因此其後海基會皆採取「去識別化」之折衷做法。一方面避免造成在台陸生不必要困擾，一方面也讓該會活動可以持續順利舉辦。換而言之，言論審查的壓力，其實是來自中國大陸，與台灣社會無關。

海基會強調，事實上，海基會之折衷做法，早已行之有年。過去幾年海基會舉辦陸生相關活動後，若有對外公開照片，皆採用迴避陸生正面或「去識別化」的做法。因此，該會並未因近期兩岸情勢變化之壓力，而調整FB發布照片之規則。

陸生

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