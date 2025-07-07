日本教科書這樣描述七七事變 新華社批顛倒黑白

今天是「七七事變」88周年紀念日，1937年7月7日發生在河北省宛平縣盧溝橋的中日軍事衝突，被認為是中國抗日戰爭（八年抗戰）全面爆發的起點。新華社記者查閱日本東京書籍出版的初中教材、令和書籍出版的教科書關於盧溝橋事變的描述後批評「顛倒黑白」，並指書中說法與靖國神社遊就館中的說辭完全一致。

新華社報導，日本東京書籍出版的初中教材《新編 新社會 歷史》、令和書籍出版的《國史教科書（第7版）》中關於盧溝橋事變的描述為：「1937年7月，日中兩軍在北京郊外的盧溝橋發生武力衝突，日中戰爭爆發」「1937年7月7日，日軍在北京郊外的盧溝橋附近進行夜間演習時遭到不明槍擊，8日拂曉，日軍攻擊國民革命軍的陣地，兩軍陷入交戰」。

新華社稱，1937年7月7日，日本侵略者為達到以武力吞併中國的企圖，悍然炮轟宛平城，製造了震驚中外的盧溝橋事變。88年後，這場由日軍主動挑起的侵略真相依然沒能被記錄在日本的教科書中。取而代之的是日中雙方對等的相互攻擊，甚至顛倒黑白，汙衊中方先對日軍開槍。

「盧溝橋事變是侵華日軍蓄意謀劃的。」南京大學歷史學院教授張生說，「這一點，曾主導對華『和平工作』的日本高級特務今井武夫在自己的回憶錄中已經『坦白』。」

在回憶錄中，今井寫道：「當時，在七七事變前，東京政界消息靈通的人士中已流傳著一個小道消息：『七夕晚上，在華北會發生和柳條湖一樣的事件』。」

「柳條湖事件」即九一八事變。1931年9月18日夜，日軍炸毀瀋陽柳條湖附近日本人修建的南滿鐵路路軌，反誣是中國軍隊所為，隨後炮轟東北軍北大營，發動九一八事變。

「日本的『七夕』就是公曆7月7日，」張生說，「所以這個日期是早就定下來的。」

中國人民抗日戰爭紀念館館長羅存康指出，有史料記載，1936年2月至6月，日本派到北平的「中國駐屯軍」由2,003人增至5,774人，短短四個月就增兵近兩倍，蓄意製造事變的野心可見一斑。

盧溝橋事變親歷者鄭福來生前曾多次接受新華社採訪，講述當年日軍侵華的情形。「（事變）那年我不滿7歲。7月8號那天，天不亮槍炮聲就響了，把我驚醒了……我媽帶著我和妹妹一起逃難。路上經過我常去玩的一片小松樹林，當時駐守宛平縣城的國民革命軍第二十九軍就在那裡奮起抵抗。我看到，小樹林里躺滿了犧牲的戰士。」

中新社指出，橫跨永定河的盧溝橋始建於1189年，曾被馬可．波羅譽為「世界上最好的獨一無二的橋」。1937年7月7日，侵華日軍在此發動「七七事變」（又稱「盧溝橋事變」）。中國大陸今日在此舉行紀念全民族抗戰爆發88周年儀式。