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大陸副總理何立峰擬訪日 出席世博會中國館活動

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國務院副總理何立峰擬訪日，並出席大阪世博會中國館活動。圖為世博會中國館外觀。（新華社）
大陸國務院副總理何立峰擬訪日，並出席大阪世博會中國館活動。圖為世博會中國館外觀。（新華社）

日本共同社引述多名日中外交消息人士報導，大陸國務院副總理何立峰擬配合大阪世博會的中國國家日活動而訪日，正在就此協調。

共同社6日報導上述消息，並稱擔任日中友好議員聯盟會長的日本自民黨幹事長森山裕將在大阪與何立峰會談，再次表示希望租借新貓熊。

中國貿促會此前曾表示，大阪世博會將於7月11日隆重舉辦中國國家館日活動，邀請中日兩國領導人和各方代表人士出席。

森山裕今年4月曾經訪問北京，與大陸全國人大委員長趙樂際會談。

趙樂際當時表示，中方願同日方一起推動落實兩國領導人會晤的成果，恪守中日四個政治文件的原則和共識，堅持合作共贏，推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠。

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