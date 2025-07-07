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避國安法卻成國安威脅 移民台灣港人陷困境

中央社／ 台北7日電
台灣大學社會學系副教授呂青湖6月在學術期刊發表一項研究，探討地緣政治與移台港人對台灣想像的改變。研究顯示，受訪港人為了逃避國安法而移民台灣，但來台後卻被視為國安威脅，對此感到難受。中央社
台灣大學社會學系副教授呂青湖6月在學術期刊發表一項研究，探討地緣政治與移台港人對台灣想像的改變。研究顯示，受訪港人為了逃避國安法而移民台灣，但來台後卻被視為國安威脅，對此感到難受。中央社

兩岸地緣政治局勢轉趨緊張，令移民台灣的香港人陷入困境。台大社會學系學者發表一項研究，受訪港人為了逃避國安法而移民台灣，但來台後卻被視為國安威脅，對此感到難受。

台灣大學社會學系副教授呂青湖6月在「當代亞洲期刊」（Journal of Contemporary Asia）發表一項研究，探討地緣政治與移台港人對台灣想像的改變。研究於2022年至2023年訪問了42名移民台灣的香港人，及非政府組織職員及志工、支援港人組織。

呂青湖接受中央社訪問時表示，受訪港人移民前，一般相信台灣政府及台灣人會支持港人，不過，當他們來台灣之後感到失望。

2021年底移台的受訪者Ellen（化名）表示，港人被視為中國「間諜」或「威脅」的情況愈來愈多。Ellen說，「我一直支持台灣，不論是台灣發生地震或災難；所以當聽到有人說，我們為中國共產黨滲透台灣時，我感到委屈。一方面台灣政府支持香港人爭取民主抗中，但我們來到台灣，卻被指控為中國間諜。」

呂青湖表示，中國大陸與台灣的關係變得緊張，令移台港人陷入困境，「他們為了逃避國安法而來台灣，但來到後卻被視為國安威脅。」

呂青湖表示，一些移台港人對香港的深刻記憶，仍然停留在他們離港前，包括反修例（反送中）運動，但香港在他們離開後已有很大轉變。另一方面，台灣人感受到來自中國大陸的威脅，及認為香港變得與其他大陸城市沒有分別，這形成港人與台人對「威脅」有不同理解。

一名在台非政府組織志工觀察到，台人與港人對移民有不同理解。該志工說，「香港人視移民為做生意，每樣事情都寫在合同上，雙方同意及簽署。但台灣人視移民為約會，需要觀察及考慮是否娶你。」

以投資移民來台的受訪者Winfred（化名），對於申請定居後18個月都沒有消息感到憂慮。他認為，除了台港人對移民有不同理解外，中港台的緊張關係，也增加了港人移台的障礙，包括定居條件變得模糊。

對於兩岸關係持續緊張，會否令移台港人繼續陷入困境，呂青湖說，「並不一定」。

呂青湖說，2021、2022、2023年是移台港人面對最大壓力的時候，當時很多港人表示，移台政策加入在法例上沒有的隱藏條款，令他們無所適從。一些人對獲批定居不樂觀而離開台灣，但也有人堅持留下來，相信最終可以在台灣落地生根。

呂青湖表示，台灣政府也有投入心力，如之前有些以專業資格申請移台的港人，被要求從事相關專業的工作才獲批定居；後來她獲悉，有些人沒有從事相關專業的工作，也獲批准定居。台灣政府在處理協助流亡港人的「香港人道援助關懷行動專案」方面比之前清晰，對申請者取得身分證的要求也有放寬。

根據內政部移民署統計，2020、2021、2022、2023年香港居民獲定居許可人數分別為1576、1685、1296、1432。2024年上升至1880人，2025年1至5月有586人。

台灣政府將對港澳人士增設「長期居留」制度，即可以長期在台灣居住但沒有國籍。呂青湖說，這會增加港人的憂慮，但最少他們知道將會有這個政策。

國安法

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