七七事變88周年 陸公布七三一部隊原隊員口述罪證影片

「我解剖了人體是300個，其中有三分之一曾被（作為標本）保存下來，其餘的都燒了。我們解剖的時候，人還是溫熱的，有血噴出。」今天是「七七事變」88周年紀念日，大陸央視新聞報導，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館首次在大陸公布七三一部隊原隊員胡桃澤正邦完整版口述證言影片資料。

報導稱，在《關東軍防疫給水部留守名簿》即《七三一部隊留守名簿》中記載：胡桃澤正邦，1913年5月25日生人，1944年5月31日任技師助理。胡桃澤正邦已於1993年在日本去世。

央視新聞指出，在影片中，胡桃澤正邦對進行人體解剖和人體實驗以及實施細菌戰等罪行供認不諱。胡桃澤正邦承認，侵華日軍為了製造毒力更強的細菌，就要讓細菌通過活體的血液，這樣才能達到效果。用於實驗的活體，被稱為「馬路大」。

胡桃澤正邦說，「馬路大」就是表示素材的意思。收容者，動物之外還有人。所謂「馬路大」，如你所知，就是人、俘虜。被進行人體實驗的人就是「馬路大」。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成表示，他把人和動物比作「馬路大」，完全是無視人的尊嚴和利益，是一種反人類暴行。

胡桃澤正邦在影片中還提到，被進行人體實驗的，中國人、朝鮮人都有，還有蒙古人，還有一些俄國人、平常就保有40人以上的存量、常備40人，因為有被研究弄死的，隨時可以得到不斷地補充。

金士成指出，根據七三一部隊第四部的部長川島清在伯力審判時的證言：「1939年到1945年，每年被押進七三一部隊本部監獄用作實驗材料的有400至600人，每年因受實驗而死去的至少有600人，總數不少於3,000人。」

而通過對特別移送檔案和口述證言的統計，可以確認在七三一部隊「四方樓」慘遭人體實驗的受害者有1,549人。四方樓是七三一部隊核心建築，作為細菌實驗室和日軍用活人做實驗的特設監獄。

胡桃澤正邦表示，由於七三一部隊的保密規定，就連他的家人都不知道自己的犯罪行徑。這也是為什麼二戰之後，七三一部隊的犯罪事實沒有被迅速曝光於世的一個主要原因。

金士成表示，戰後這麼多年，七三一部隊原隊員主動站出來的人其實是少數的。大部分人仍然在隱匿，在沉默。揭露七三一部隊罪證，是全世界和平力量共同要完成的一個事情，目的是揭露七三一部隊罪證，以史為鑒，面向未來。

報導稱，此次公布的影片錄製於1991年8月，總長83分鐘，是胡桃澤正邦1991年8月在日本飯田市舉辦的「為了和平」戰爭展期間面向公眾揭露七三一部隊罪行的影像資料，拍攝者為久保昇，該資料一直保存在日本「為了和平」戰爭展實行委員會，2024年8月在日本七三一問題研究者原文夫處征集。