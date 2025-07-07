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M503銜接航線啟用 應對共機偽冒偏航 納國軍訓練

聯合報／ 記者張文馨程嘉文／台北報導

中國大陸民航局昨天再宣布啟用Ｍ五○三航線Ｗ一二一銜接航線，我民航局表示，陸方宣稱啟用Ｗ一二一是為緩解航路壓力，提升運行效率，但目前國際航空旅運尚未恢復疫前水準，對於中國未經溝通逕行啟用Ｗ一二一航路表達遺憾。

我外交部指出，根據國際民航組織（ＩＣＡＯ）飛航服務規畫手冊規定，任何飛航網絡之改變，均應與所有相鄰飛航情報區協調；我國民航局既然是與Ｍ五○三航路相鄰的台北飛航情報區唯一主管機關，中國理應就相關變更先與我國磋商，然而到目前為止，中國對我方相關要求都置之不理，充分凸顯其蠻橫無理的威權本質，以及片面改變台海現狀的惡劣意圖。

外交部呼籲，ＩＣＡＯ及國際社會要求中國立即就上述各航線的運作與我國進行對等協商。

國防部與其他部會口徑一致，批評此舉將升高區域緊張，並表示海空軍已將共機採取「偽冒、偏航」的可能性，列入日常訓練想定。

M503 國防部 航線

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