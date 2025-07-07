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Ｍ503航路 陸航使用多

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

中國大陸民航主管機關宣布，啟用Ｗ一二一銜接航路，由浙江南部的東山通往台灣海峽西側的南北向Ｍ五○三航路。兩岸對此再度各說各話：我方陸委會批評，此舉升高兩岸局勢；大陸方面則宣稱，這是因應航空交通的必須之舉。事實上到底情況如何？

記者依據FlightRadar二十四網站上的民航機飛航資訊進行統計，發現從五日下午十七時，到六日下午十七時的二十四小時之內，Ｍ五○三航路上通過的航班，共有四十二班南下、十二班北上。相較於大陸海岸線以內的Ａ四七○航路，或是海峽中線以東，通過台灣上空連結東北亞與東南亞的Ａ一與Ｍ七五○航路，使用頻率仍然低得多。

進一步分析Ｍ五○三航路上的班機，所屬航空公司以國泰航空、中國東方航空最多，但不限於大陸或港澳業者，外國航空公司也使用。大多數都是上海出發，飛往港澳或東南亞、澳洲航班。至於Ｗ一二二與Ｗ一二三航路，則只有一次使用紀錄。Ｗ一二一航路通往東山管制點，最近的機場是溫州。雖然陸方宣布啟用，但到下午為止，並未發現有航班起降溫州。

M503 國泰航空 航線

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