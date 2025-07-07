快訊

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

M503銜接航線馬文君駁陰謀論！「戰機每天飛 何需民航掩護」

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導

中國大陸民航局昨天宣布啟用Ｗ一二一航線，引發各界討論。國民黨立委馬文君表示，中國搭機的人愈來愈多，為安全而使用，也無越權問題，同時也符合國際民航組織規定；她感嘆，過去有海峽中線的軍事敏感，但民進黨執政這幾年來已形同虛設，沒有什麼反對的理由。

馬文君認為，回顧過去Ｗ一二二銜接航線啟用時，有各種「陰謀論」，如今戰機每天環繞，又何需民航掩護？且該銜接航線符合國際民航組織規定，自然也沒有什麼意見，過去有海峽中線的軍事敏感，民進黨執政這幾年來已經形同虛設，沒有什麼反對的理由。

民眾黨立委林憶君則表示，兩岸運輸量尚無需要新增航線紓解人潮，對於陸方做法的真正目的深感疑惑，同時也擔憂兩岸關係生變，陸委會應該盡快展開溝通協調，積極爭取Ｍ五○三航線向西移動，確保我國國防及飛行安全。

林憶君表示，中方此舉除了想要展示其在台灣海峽的領導性，更顯示從賴清德總統上任到現在，完全沒有良好的互動關係，著實令全民擔憂不已。

林憶君表示，Ｍ五○三航路位於台灣海峽中線西側，二○一五年一月中國未與台灣協商自行片面宣布畫設，當時就因為「軍事安全重大疑慮」，從而引發我方強烈抗議，所幸經過協調在同年三月向西移動六浬，實屬為兩岸關係處理上成功協調的案例。

他表示，民進黨政府上任以後，中國片面啟用Ｍ五○三航路南往北飛行，同時啟用Ｗ一二二、Ｗ一二三航路，如今更啟用Ｗ一二一航路，顯見賴政府至今未有良好溝通管道，也導致兩岸關係越顯惡化。

林憶君批評，賴政府選擇「抗中保台」，不交流、也不溝通，所謂的隔空喊話更無法有效改善兩岸緊張關係，呼籲執政黨主動遞出橄欖枝與陸方協調溝通。

M503 航線 馬文君

延伸閱讀

陸啟用W121航線 馬文君：民進黨執政後海峽中線如虛設

從17億漲到54億 馬文君批軍博館預算失控：國防部監督失職

影／確定823罷免投票 馬文君怒轟中選會這行為

確定823列罷免投票 馬文君不意外：柯建銘早劇透

相關新聞

數字會說話：過去24小時54航班使用M503 銜接航路僅1班

中國大陸民航主管機關宣布，啟用W121銜接航路，由浙江南部的東山通往台灣海峽西側的南北向M503航路。兩岸對此再度各說各...

評9月3日北京閱兵 人民日報誇共軍：鋼更多、氣更盈、骨更硬」

人民日報今天針對中國9月3日將在北京舉行的閱兵發表評論，文中藉中國網友的形容誇稱，共軍過去是以「鋼少氣多」力克「鋼多氣少...

陸啟用M503銜接航線 陸委會表達強烈遺憾，要求協商

大陸民航局昨宣布啟用M五○三航線之「W一二一」銜接航線，大陸國台辦發言人陳斌華表示，這是為緩解有關地區航班增長壓力，保證...

巴西總統魯拉見李強：共同抵制單邊主義

大陸國務院總理李強於七月五日至八日赴巴西出席金磚國家領導人第十七次會晤。當地時間五日，李強在里約熱內盧會見巴西總統魯拉時...

中泰緬聯手打詐 今年已遣返5400陸人

中國大陸公安部稱，中國大陸、泰國與緬甸三國有關部門就深化警務執法合作達成系列共識，將繼續聯手嚴厲打擊妙瓦底等地電信網路詐...

陸反制歐盟限制歐企醫材進口 禁參與逾1.8億採購案

歐盟日前禁止中國大陸企業參與一定金額以上醫療器材採購案，中方昨日祭出反制措施，預算金額達人民幣四千五百萬元（約台幣一點八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。