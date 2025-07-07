陸啟用M503銜接航線 陸委會表達強烈遺憾，要求協商

大陸民航局昨宣布啟用M五○三航線之「W一二一」銜接航線，大陸國台辦發言人陳斌華表示，這是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，對兩岸同胞都有利；並稱自M五○三航線及W一二二、W一二三銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩。

對於陸方啟用M五○三航線第三條銜接航線，陸委會昨批評陸方以單方作為改變現狀，升高區域情勢，表達強烈遺憾，並要求陸方盡速透過既有機制與我方協商。外交部透過新聞稿表達最嚴厲的譴責。

M503三條銜接航線 全部啟用

大陸近年積極啟用M五○三航線相關設置。去年一月，大陸民航局宣布自當年二月一日起，M五○三航線由北向南不再偏西（靠向大陸一側）飛航，並將啟用W一二二、W一二三銜接航線由西向東飛行（去年四月十九日正式啟用）。昨日再宣布啟用W一二一銜接航線，自此，M五○三航線的三條銜接航線已全部啟用。

大陸國台辦發言人陳斌華表示，自M五○三航線及W一二二、W一二三銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。

距海峽中線 最近僅約7.8公里

陸委會昨回應，陸方國際航空旅運人數尚未恢復到疫前水準，W一二一也非兩岸航線，何來便利兩岸人員往來之說，相關說法不具正當性。當前兩岸及亞太情勢複雜，陸片面作為將升高區域情勢，各方均不樂見，呼籲陸方停止相關作為。

M五○三航線是大陸在二○一五年一月於台灣海峽中線西側新畫的民航航線，包含三條銜接航線，由於距海峽中線最近僅約七點八公里，緊貼台北飛航情報區，當時引起我方抗議並提出交涉，後經雙方民航單位協商，達成M五○三航線實際飛行將向西偏移、銜接航線暫不啟用等共識。

無涉我民航 學者：我難置喙

二○一八年一月，大陸宣布開通M五○三北上及三條銜接航線由東向西飛行，當時蔡政府呼籲陸方恢復協商，未獲回應。去年一月卅日，大陸民航局宣布自二月一日起，M五○三航線由北向南不再偏西飛行，並啟用W一二二、W一二三銜接航線由西向東飛行。

對於我方批評陸方此舉升高區域情勢，中華戰略學會資深研究員張競分析，W一二一與我方民航活動完全無涉，我方更難有置喙空間，若要說涉及軍事意涵，形成對台軍事威脅，實在是無限上綱、亂做文章。