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中泰緬聯手打詐 今年已遣返5400陸人
中國大陸公安部稱，中國大陸、泰國與緬甸三國有關部門就深化警務執法合作達成系列共識，將繼續聯手嚴厲打擊妙瓦底等地電信網路詐騙犯罪，全面清剿電詐園區，抓捕涉詐人員，堅決鏟除涉詐犯罪土壤，切實維護各國人民合法權益。今年以來，三方已合作抓獲並集中遣返中國籍涉詐人員五千四百餘名。
大陸公安部微信公眾號六日釋出前述訊息，並指出，中國大陸、緬甸、泰國聯合打擊電信網路詐騙犯罪第二次部級會議四日在緬甸奈比多召開。
大陸演員王星今年二月被詐騙集團騙至泰緬邊境引發社會高度關注，在中方施壓下，泰國與緬甸當局合作展開了迄今為止規模最大的營救行動。
而台灣也有多名民眾涉及，在泰國對緬甸邊境部分地區二月採取斷電斷網措施後，緬方從詐騙園區釋放了二六○名外國人，其中包括七名台灣人。另據我方消息指，泰國與緬甸政府展開一系列打詐作為，泰緬邊境的詐騙園區近期陸續釋放各國超過七千人。
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