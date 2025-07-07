巴西總統魯拉見李強：共同抵制單邊主義

大陸國務院總理李強於七月五日至八日赴巴西出席金磚國家領導人第十七次會晤。當地時間五日，李強在里約熱內盧會見巴西總統魯拉時表示，中方願同巴方加強在聯合國、金磚國家、二十國集團等多邊機制的溝通協調，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。魯拉則提到，願同中方深化多邊溝通協作，共同抵制單邊主義。

據新華社報導，李強在會見時稱，當前中巴關係處於歷史最好時期，今年五月魯拉訪陸期間，兩國元首就深入推進中巴命運共同體建設、共同維護多邊主義等達成重要共識。中方願同巴方繼續努力，不斷豐富雙邊關係內涵，取得更多實際合作成果。中方願同巴方發揮互補優勢，在高品質共建「一帶一路」框架下，鞏固深化雙邊貿易、金融、基礎設施建設等合作，拓展數位經濟、綠色經濟、科技創新、航天等領域合作。

魯拉則稱，巴方高度重視發展對陸關係，願同中方攜手落實兩國元首達成的重要共識，進一步密切高層交往，促進經貿、科技、金融、航天等領域交流合作，加強應對氣候變化等合作。歡迎中方出席聯合國氣候變化貝倫大會。巴方願同中方深化多邊溝通協作，共同抵制單邊主義，捍衛多邊主義和自由貿易，促進世界和平發展。

報導稱，會見後，雙方共同見證簽署財政金融、人工智慧、發展戰略對接、航天等領域合作文件。

李強是在當地時間五日下午搭包機抵達里約熱內盧。抵達時，巴西政府代表和中國大陸駐巴西大使祝青橋等到機場迎接。在結束巴西行程後，應埃及總理馬德布利邀請，李強九日至十日將對埃及進行訪問。