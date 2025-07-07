快訊

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

巴西總統魯拉見李強：共同抵制單邊主義

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
當地時間五日，大陸總理李強（左）在巴西會見巴西總統魯拉（右）時表示，中方願同巴方加強溝通協調，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。歐新社
當地時間五日，大陸總理李強（左）在巴西會見巴西總統魯拉（右）時表示，中方願同巴方加強溝通協調，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。歐新社

大陸國務院總理李強於七月五日至八日赴巴西出席金磚國家領導人第十七次會晤。當地時間五日，李強在里約熱內盧會見巴西總統魯拉時表示，中方願同巴方加強在聯合國、金磚國家、二十國集團等多邊機制的溝通協調，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。魯拉則提到，願同中方深化多邊溝通協作，共同抵制單邊主義。

據新華社報導，李強在會見時稱，當前中巴關係處於歷史最好時期，今年五月魯拉訪陸期間，兩國元首就深入推進中巴命運共同體建設、共同維護多邊主義等達成重要共識。中方願同巴方繼續努力，不斷豐富雙邊關係內涵，取得更多實際合作成果。中方願同巴方發揮互補優勢，在高品質共建「一帶一路」框架下，鞏固深化雙邊貿易、金融、基礎設施建設等合作，拓展數位經濟、綠色經濟、科技創新、航天等領域合作。

魯拉則稱，巴方高度重視發展對陸關係，願同中方攜手落實兩國元首達成的重要共識，進一步密切高層交往，促進經貿、科技、金融、航天等領域交流合作，加強應對氣候變化等合作。歡迎中方出席聯合國氣候變化貝倫大會。巴方願同中方深化多邊溝通協作，共同抵制單邊主義，捍衛多邊主義和自由貿易，促進世界和平發展。

報導稱，會見後，雙方共同見證簽署財政金融、人工智慧、發展戰略對接、航天等領域合作文件。

李強是在當地時間五日下午搭包機抵達里約熱內盧。抵達時，巴西政府代表和中國大陸駐巴西大使祝青橋等到機場迎接。在結束巴西行程後，應埃及總理馬德布利邀請，李強九日至十日將對埃及進行訪問。

巴西 李強 里約 金磚 魯拉

延伸閱讀

金磚峰會6日登場 中俄領袖缺席 料譴責川普關稅戰

李強抵巴西晤魯拉 促深化貿易及金融合作

英國經濟學人：巴西總統對外矛盾 對內不受歡迎

達沃斯論壇致詞 李強批貿易保護主義 媒體解讀「劍指美國」

相關新聞

數字會說話：過去24小時54航班使用M503 銜接航路僅1班

中國大陸民航主管機關宣布，啟用W121銜接航路，由浙江南部的東山通往台灣海峽西側的南北向M503航路。兩岸對此再度各說各...

評9月3日北京閱兵 人民日報誇共軍：鋼更多、氣更盈、骨更硬」

人民日報今天針對中國9月3日將在北京舉行的閱兵發表評論，文中藉中國網友的形容誇稱，共軍過去是以「鋼少氣多」力克「鋼多氣少...

陸啟用M503銜接航線 陸委會表達強烈遺憾，要求協商

大陸民航局昨宣布啟用M五○三航線之「W一二一」銜接航線，大陸國台辦發言人陳斌華表示，這是為緩解有關地區航班增長壓力，保證...

巴西總統魯拉見李強：共同抵制單邊主義

大陸國務院總理李強於七月五日至八日赴巴西出席金磚國家領導人第十七次會晤。當地時間五日，李強在里約熱內盧會見巴西總統魯拉時...

中泰緬聯手打詐 今年已遣返5400陸人

中國大陸公安部稱，中國大陸、泰國與緬甸三國有關部門就深化警務執法合作達成系列共識，將繼續聯手嚴厲打擊妙瓦底等地電信網路詐...

陸反制歐盟限制歐企醫材進口 禁參與逾1.8億採購案

歐盟日前禁止中國大陸企業參與一定金額以上醫療器材採購案，中方昨日祭出反制措施，預算金額達人民幣四千五百萬元（約台幣一點八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。