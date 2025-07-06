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今年前5個月已拒1.2萬人入境 香港入境處處長親曝原因
香港入境處處長郭俊峯表示，今年前5個月約有1.2萬名訪客被拒入境香港，原因包括懷疑到港成為非法勞工等。對於已移民港人擔心回港會被入境處截查問話，他表示，只要沒有違法，便不會被截查或特別盤問。
綜合明報及香港01今天報導，郭俊峯接受電台訪問時表示，今年前5個月有1萬2452名訪客被拒入境香港，占同期約2000萬訪客的0.062%，被拒入境原因包括懷疑來港目的有可疑，如從事非法勞工；也包括未持有妥當的旅行證件，當中有人懷疑持有偽造旅遊證件。
他表示，曾有被拒入境的旅客試圖「以大聲爭取入境」，但入境處人員會堅守崗位，守好香港第一道防線，防止不受歡迎人物入境。
被問到有移居海外人士擔心回港會被入境處截查問話，郭俊峯表示，香港居民有出入境自由，只要沒做違法事情，便不會被截查或特別盤問，入境香港不會構成任何問題。
郭俊峯表示，2024年全年出入境人次約2.98億，回復至2019年約3億人次水平。港人週末北上成為習慣，陸路口岸每逢週六均非常繁忙，有近50萬香港居民經各口岸離港，主要前往深圳。
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