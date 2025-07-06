陸啟用M503新航線 專家：無涉我民用飛航我方恐難置喙

大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，對此，中華戰略學會資深研究員張競6日在社交平台分析，相對於W122銜接航線鄰近松山飛航馬祖W8以及W2兩條國內航線，或是W123銜接航線鄰近自小港經馬公至金門之W6國內航線，連結M503至東山之W121銜接航線，與我民用飛航活動完全無涉，恐怕我方更難有任何置喙空間。

一段時間以來，大陸民航局啟用M503航線引起台灣社會熱議，有眾多聲音認為會影響我飛安與國防。

張競表示，大陸民航局從去年2月1日取消M503航線自北向南偏置措施開始，隨後更在4月19日啟用W122與W123兩條銜接航線，儘管我方不斷表達異議，但透過飛航具體實踐所獲客觀事實證明，前述措施並未影響飛航安全。

張競說，不論就國際民航組織所審議通過，授予上海飛航情報區飛航管制中心，負責管理各個航線所具權責，或是W121銜接航線所經空域來說，「實在是難以亂做文章，硬是扯出任何涉及國家安全之軍事意涵，甚至無限上綱聲稱啟用後將增加或構成對我軍事威脅。」

陸委會6日稍早回應表示，陸方迄今已三度「片面」違反共識，完全不尊重雙方共識及台灣民意，以單方作為改變現狀，增加兩岸及區域不安，該會表達強烈遺憾，並要求陸方儘速透過既有機制與我方協商。陸委會同時指出，大陸該做法將升高區域情勢，呼籲陸方停止相關作為。