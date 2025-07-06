抓獲4,500餘陸籍涉詐人員！中泰緬宣告繼打電信詐騙犯

大陸公安部稱，中國大陸、泰國與緬甸三國有關部門就深化警務執法合作達成系列共識，將繼續聯手嚴厲打擊妙瓦底等地電信網絡詐騙犯罪，全面清剿電詐園區，全量抓捕涉詐人員，堅決鏟除涉詐犯罪土壤，切實維護各國人民合法權益。今年以來，三方已合作抓獲並集中遣返中國籍涉詐人員5,400餘名。

大陸公安部微信公眾號6日釋出前述訊息，訊息指出，中國、緬甸、泰國聯合打擊電信網絡詐騙犯罪第二次部級會議4日在緬甸內比都召開。

據了解，今年以來，中緬泰有關部門通力合作，聯手對妙瓦底地區電信網絡詐騙犯罪發起猛烈攻勢，抓獲並集中遣返中國籍涉詐人員5,400餘名。

大陸演員王星今年2月被詐騙團夥騙至泰緬邊境引發社會高度關注，在中方施壓下，泰國與緬甸當局合作展開了迄今為止規模最大的營救行動。通過切斷妙瓦底的網路、燃料和電力供應，當局成功摧毀了數個電詐園區，最終救出多名受害者。

而台灣也有多名民眾涉及，在泰國對緬甸邊境部分地區2月採取斷電斷網措施後，緬方從詐騙園區釋放了260個外國人，其中包括7名台灣人。另據我方消息指出，泰國與緬甸政府展開一系列打詐作為，泰緬邊境的詐騙園區近期陸續釋放各國超過7,000人；其中，涉嫌在當地從事詐欺的55名台灣人。