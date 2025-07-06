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陸啟用M503銜接W121航線 陸委會批升高區域情勢

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，我陸委會批評，該做法將升高區域情勢，呼籲陸方停止相關作為。（本報資料照片）
大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，我陸委會批評，該做法將升高區域情勢，呼籲陸方停止相關作為。（本報資料照片）

大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航線，我陸委會回應表示，陸方迄今已三度「片面」違反共識，完全不尊重雙方共識及台灣民意，以單方作為改變現狀，增加兩岸及區域不安，陸委會表達強烈遺憾，並要求陸方儘速透過既有機制與我方協商。同時也指出該做法將升高區域情勢，呼籲陸方停止相關作為。

陸委會針對大陸民航局作法提出兩點回應：

一、有關M503航路及其銜接的W121、W122 及 W123 三條航路的運行，兩岸雙方曾於104年協商達成共識，M503航路僅可向南飛行且須西移6海浬，三條銜接航路的啟用需經雙方溝通。

二、陸方宣稱W121航路的啟用是為緩解航路壓力，提升運行效率，保障飛安，便利兩岸人員往來等，陸委會反駁稱，「陸方國際航空旅運人數尚未恢復到疫前水準，W121也非兩岸航路，何來便利兩岸人員往來之說？相關說法顯不具正當性。」 當前兩岸及亞太情勢複雜，陸方片面作為將升高區域情勢，各方均不樂見，呼籲陸方停止相關作為。

大陸國台辦發言人陳斌華6日稍早對大陸民航局請用W121銜接航線表態稱，這是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。

M503 民航局 陸委會

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