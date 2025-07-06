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陸啟用M503銜接W121航線 專家：試圖徹底抹去台海中線

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，大宣布啟用M503航線W121銜接航線，是試圖徹底抺去台海中線。（本報資料照片）
國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，大宣布啟用M503航線W121銜接航線，是試圖徹底抺去台海中線。（本報資料照片）

針對大陸民航局6日宣布，啟用M503航線W121銜接航線。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對本報分析，大陸片面啟用W121支線航道，不僅將壓縮我空防縱深及預警時間，更試圖徹底抺去台海中線。事實上，對飛安的影響最嚴重，亦為我方可強化之合理訴求。他認為兩岸建立制度性協商或應從航線這種事務性對話先開始。

蘇紫雲指出，按中共方面研究，其民航航線約651條規模，佔空域的20％，另計軍用空域19%、軍民共用空域2%，仍有56％空域可使用，進一步換算已使用的空域中，中共軍方佔了約49％。相對下，歐盟軍用空域僅佔25%，此可為我方對國際發聲訴求之重點之一。

蘇紫雲進一步指出，W121航線目前看起來是屬於中國大陸內部的支線，M503是所謂的國際航線共用，但靠近台海中線。未來廈門翔安機場啟用後，M503也可能會對廈門對金門的航線造成一些衝擊。「而台灣協商大門一直是開啟的，所以中共也應該要釋出善意。」

蘇紫雲說，M503航線是屬於上海飛航情報區，因為該航線很靠近台海中線，就國際民航組織規範，這樣的情況當然要跟台北的飛航情報區做一些更積極的溝通。

他表示，如果說在飛行M503航線的大陸飛機臨時遇到天候狀況或機械問題，「我們算過它如果臨時轉進我們的台海中線，過台北飛航情報區，台北這裡只有3分鐘時間可以應對」換言之，會對台灣這邊飛行的飛機造成潛在的影響，因為避讓的時間反應很短。

「並不是台灣不能理解中國大陸內部航線比較擁擠，所以要往海上開拓航線，」蘇紫雲表示，其實大陸內部還有空間可以運用，中共刻意把M503畫的很接近台海中線，當然就會產生潛在的隱憂。所以上海飛航情報區應該要跟台北進行事務性的協調，「這是可以將心比心，異地而處去思考的」他說。

另一方面，蘇紫雲也指出，台灣對M503很謹慎，是之前發生過幾個案例，中共的軍機就是隱藏在民航機的光點下飛行。

Taiwan ADIZ粉專在2023年9月曾記錄，當日上午8時30分許偵獲中共運九通信指揮機，一架飛行於海峽中線以西M503航路上由南向北飛行，有短暫時間和國泰航空CX366香港飛往上海浦東的民航機位置重疊，但高度不同，疑似企圖以民航機掩護軍機方式企圖混淆我方偵別。

M503 中共 台海 民航局 航線 蘇紫雲

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