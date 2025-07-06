中緬泰誓言全面清剿電詐園區 全面抓捕涉詐人員

據大陸公安部6日發布的新聞稿，7月4日，中國、緬甸、泰國聯合打擊電信網絡詐騙犯罪第二次部級會議在緬甸內比都召開。會上，三國有關部門就深化警務執法合作達成系列共識，將繼續聯手嚴厲打擊妙瓦底等地電信網絡詐騙犯罪，全面清剿電詐園區，全量抓捕涉詐人員，堅決剷除涉詐犯罪土壤，切實維護各國人民合法權益。

新聞稿稱，今年以來，中緬泰有關部門通力合作，聯手對妙瓦底地區電信網絡詐騙犯罪發起猛烈攻勢，抓獲並集中遣返中國籍涉詐人員5,400餘名，取得顯著戰果。

今年2月28日，中國和緬甸、泰國有關部門在泰國曼谷召開聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪部級協調會議，就進一步聯合打擊跨國電信網絡詐騙犯罪問題深入交換意見。

據大陸公安部當時發布的新聞稿，會議指出，當前跨國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，極大危害區域經濟發展和社會穩定，嚴重侵害各國公民合法權益。中緬泰有關部門要進一步深化國際執法合作，加大打擊力度，積極有效應對此類犯罪高發態勢，最大限度壓縮犯罪團夥生存空間，共同剷除毒瘤，堅決保護各國公民人身財產安全。