李強會見魯拉 籲中巴共同推進世界多極化和經濟全球化

大陸國務院總理李強應邀於7月5日至8日赴巴西里約熱內盧出席金磚國家領導人第17次會晤。據新華社報導，當地時間5日，李強在里約熱內盧會見巴西總統魯拉時表示，中方願同巴方加強在聯合國、金磚國家、二十國集團等多邊機制的溝通協調，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為世界注入更多穩定性確定性。

報導稱，李強首先轉達習近平對魯拉的親切問候。李強稱，當前中巴關係處於歷史最好時期，雙方正攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體。今年5月魯拉訪華期間，兩國元首就深入推進中巴命運共同體建設、共同維護多邊主義等達成重要共識。中方願同巴方一道繼續努力，不斷豐富雙邊關係內涵，取得更多實際合作成果，更好造福兩國人民。

李強指出，中方願同巴方發揮互補優勢，在高質量共建「一帶一路」框架下，鞏固深化雙邊貿易、金融、基礎設施建設等合作，拓展數位經濟、綠色經濟、科技創新、航天等領域合作，增強兩國發展動能。

李強呼籲，共同辦好2026年「中巴文化年」系列活動，加強教育、青年、醫療衛生等合作，進一步便利人員往來，夯實中巴友好合作的民意基礎。

他表示，中巴同為多邊主義、自由貿易的維護者，中方願同巴方加強在聯合國、金磚國家、二十國集團等多邊機制的溝通協調，團結廣大發展中國家，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為世界注入更多穩定性確定性。中方支持巴西辦好聯合國氣候變化貝倫大會。

魯拉則重申，巴方高度重視發展對華關係，願同中方攜手落實兩國元首達成的重要共識，進一步密切高層交往，促進經貿、科技、金融、航天等領域交流合作，加強應對氣候變化等合作。歡迎中方出席聯合國氣候變化貝倫大會。巴方祝賀中方今年成功舉辦中拉論壇第四屆部長級會議，願同中方深化多邊溝通協作，共同抵制單邊主義，捍衛多邊主義和自由貿易，促進世界和平發展。

報導稱，會見後，雙方共同見證簽署財政金融、人工智能、發展戰略對接、航天等領域合作文件。

李強是在當地時間5日下午乘包機抵達里約熱內盧。抵達時，巴西政府代表和中國駐巴西大使祝青橋等到機場迎接。在結束巴西行程後，應埃及總理馬德布利邀請，李強9日至10日將對埃及進行正式訪問。