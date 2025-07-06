陸宣布啟用M503航線銜接W121航線 國台辦：對兩岸有利

大陸民航局6日宣布，啟用M503航線W121銜接航線。大陸國台辦隨即回應，該舉對兩岸同胞皆有利。

中國民航局今日一早公告，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起，民航將啟用M503航線W121銜接線。

央視報導，大陸國台辦發言人陳斌華表示，該舉措，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利。M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。自M503航線及W122、W123銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來。

大陸民航局在2024年1月公布，自當年2月1日起，M503航路由北向南不再偏西飛航，並將啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行。我方認為大陸自2015年單方面劃設M503航路以來，因為貼近海峽中線牽動國防與飛安，造成爭議。

國防安全研究院國家安全研究所長沈明室此前分析，北京取消M503航路以海峽中線往西偏置6海里飛行，意味打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力，「中共用航線的改變執行界於戰爭與和平間的灰色地帶行動」。