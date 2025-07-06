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馬克宏會王毅 稱期待適時訪中

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
法國總統馬克宏（左）於當地時間四日在法國總統府愛麗舍宮會見大陸外長王毅（右）。圖／取自中國外交部網站
法國總統馬克宏（左）於當地時間四日在法國總統府愛麗舍宮會見大陸外長王毅（右）。圖／取自中國外交部網站

為推動本月底的中歐峰會，大陸外長王毅近日訪歐，於當地時間四日會見法國總統馬克宏，主持中法高級別人文交流機制第七次會議，並與法外長巴羅會談和共同會見記者。馬克宏稱，他期待適時再次訪華；王毅則指，希望法國作為歐盟核心大國，推動歐方妥善處理中歐經貿分歧，積極回應中方關切。

王毅於六月三十日至七月六日訪問歐盟、德、法，此行期間中歐推動白蘭地電動汽車等經貿議題解決備受關注。據大陸外交部，馬克宏於當地時間四日，在法國總統府愛麗舍宮會見王毅，表示法中在倡導多邊主義、遵守國際法等諸多重要問題上有著廣泛共識。

據中方發布，馬克宏說，法方期待與中方加強國際經濟、金融、全球治理等方面政策協調，共同因應全球挑戰，為多邊主義注入更多活力，防止世界陷入霸權衝突和陣營對立。在建交五十周年之際，歐中應作出策略性選擇，做彼此可預測、可信賴的朋友和夥伴。

他還稱，法方高度重視發展法中關係，歡迎大陸加大對法投資，發展更平衡的經貿關係。「我期待適時再次訪華」。

王毅則表示，願和法方加強戰略溝通和團結協作，共同實踐多邊主義，反對單邊欺凌，抵制陣營對立，願與法國深化互利合作，希望法方為中企赴法投資興業提供更良好、公平環境。他提到，中歐透過友好協商解決了白蘭地問題，希望法國作為歐盟核心大國，推動歐方妥善處理中歐經貿分歧，積極回應中方關切。

當日，馬克宏在社交平台發文稱，這是朝解決這場威脅我們的出口爭端邁出的積極一步。

此外，王毅還在主持中法高級別人文交流機制第七次會議時，提及要和法國加強青年交往、深耕地方合作、便利人員往來、保持創新引領。他並對法國外長巴羅說，相信法方將繼續恪守「一個中國原則」，維繫兩國關係的政治基礎。

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馬克宏見王毅：歐中應做出策略性選擇，做可信賴夥伴 期待適時訪華

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