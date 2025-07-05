下半年將訪陸？陸學者強調「川普是聰明人」 揭行程成功必要關鍵

日經亞洲（Nikkei Asia）日前報導，美國官員正籌畫川普於下半年率領數十位企業執行長組成代表團訪問大陸。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯如近日對此表示，川普在台灣問題上的立場，對其訪陸行程能否成功進行至關重要。

據觀察者網引述《南華早報》，吳心伯4日在北京參加第十三屆世界和平論壇時表示，川普訪陸成功與否，在於其能否澄清美國在台灣問題上的模糊立場。

他表示，美方應該認識到台灣問題對於中國的重要性，並指川普在訪陸時應明確表示美國不支持台灣獨立，川普必須澄清美國在這個重要問題上的立場，如果沒有做到這一點，川普的訪問不會成功。

吳心伯並提到，如果華盛頓不想因台灣問題與大陸發生戰爭，美國領導人就應強調支持中國的和平統一，「想想台灣問題的未來，是武力統一，還是和平統一，你們會選擇哪一種？和平統一符合各方的利益。川普是個聰明人。他知道如何為了美國國家利益達成重大交易。他到北京來一定會說正確的話。」

針對目前中美關係，吳心伯表示，他看到了北京和華盛頓推動進展的「積極跡象」，同時建議中美國家安全團隊應盡早面對面會晤，為訪陸可能鋪平道路，「我們要做的，不僅是繼續解決經貿問題，還要讓雙方的國家安全團隊重新建立聯繫。」

他預計，今年晚些時候在南韓舉行的亞太經合組織峰會（APEC）將為川普訪陸計劃提供一個潛在契機，「如果要促成此事，需要盡快準備，時間已經不多了，不能只讓兩個經濟團隊來安排國事訪問或峰會。那是不可能的。」