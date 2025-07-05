台漁船海上突失去動力 經陸漁船護送回台附近安全水域

據陸媒報導，日前台灣漁船「日大展」號遇到突發機械故障失去動力，飄蕩在麻六甲航道上，後經大陸大型秋刀魚兼魷釣船「順行9」號協助，在護送下於5月29日回到台灣附近的安全水域。事發後幾天，順行遠洋漁業收到威達漁業的感謝狀和感謝函。

中新網報導，大型秋刀魚兼魷釣船「順行9」號漁船船長張偉分享，5月29日上午10點左右，船航行到新加坡海域時，他聽見新加坡海上交管在國際16頻道呼叫台灣漁船「日大展」號，但是該船始終沒有回應。張偉通過海圖看到距離自己約20海浬的「日大展」號漁船正在麻六甲海峽航道上停著。

與此同時，「順行9」號漁船通訊設備接到「日大展」號漁船發來的求救信號，該船由於突發機械故障失去動力，飄蕩在航道上。張偉表示，當時麻六甲海峽風雨交加、潮流湍急，航道上商船、漁船往來穿梭，「日大展」號漁船隨時可能遭遇碰撞、觸礁等險情。

張偉當時透過電話把有關情況回報給公司，在發到救援指令後，立即向「日大展」號漁船前進；「順行9」號漁船所屬的順行遠洋漁業公司，則集合了公司船務、機務和資深遠洋船長以及當地漁業主管部門工作人員組成救援應急小組，制定救援方案。

應急救援小組採用兩船並行拖帶的方式，先將「日大展」號安全轉移至寬闊海域，再改換成傳統的前後拖帶方式。「順行9」號漁船在當天中午12點多趕到出事海域，並與「日大展」漁船的船頭並靠在一起。

此後幾天，張偉、「順行9」號船員、順行公司及當地漁業主管部門持續關注跟蹤救援行動進展，中間甚至一度發生兩船之間的拖帶纜繩突然斷裂。最後在6月4日，「順行9」號將「日大展」號護送至台灣附近的安全水域，兩船分別時，「日大展」號漁船船長也通過電話向張偉及全體救援人員表達誠摯感謝。

根據報導提供的圖片，事發後幾天，順行遠洋漁業收到威達漁業的感謝狀和感謝函。5日發出的感謝狀以繁體字書寫，致敬「順行9」全體工作人員，「本船日大展，2025年5月29日於返回高雄港途中，不幸發生船舶離合器故障而無法航行，惠容貴船積極協助拖救，其攻至偉，隆誼至感。」