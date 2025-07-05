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7/5末日預言前夕 陸駐日大使館提醒防範自然災害

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸駐日本大使館於4日晚間發文表示，有鑒於鹿兒島近期發生多起地震、颱風「木恩」形成等原因，提醒在日大陸公民防範自然災害。（圖／取自大陸駐日本大使館微信公眾號）
大陸駐日本大使館於4日晚間發文表示，有鑒於鹿兒島近期發生多起地震、颱風「木恩」形成等原因，提醒在日大陸公民防範自然災害。（圖／取自大陸駐日本大使館微信公眾號）

今天是日本漫畫家龍樹諒在其作品《我所看見的未來》預言2025年7月5日將發生地震、海嘯等重大災難的日子。大陸駐日本大使館於4日晚間發文，文中未提到相關預言，但表示有鑒於鹿兒島近期發生多起地震、颱風「木恩」形成等原因，提醒在日大陸公民防範自然災害。

據大陸駐日本大使館微信公眾號，據日本氣象廳統計，自6月21日8時至7月2日16時，鹿兒島縣吐噶喇列島近海區域累計發生有感地震911次。7月2日，日本氣象廳舉行緊急記者會，提醒當地居民注意安全，做好能夠隨時避難的準備。

文中並指出，據中央氣象台消息，今年第3號颱風「木恩」已於7月3日在西北太平洋洋面生成，中心位於日本東京南偏東方約1150公里的洋面上。預計「木恩」將在日本本州島東部洋面以每小時20公里的速度向偏北轉東北方向移動，強度逐漸增強。

此外，據日本氣象廳消息，今年6月日本平均氣溫較基準值高2.34攝氏度，成為自1898年有記錄以來最熱的6月。日本氣象廳表示，今夏日本全國將迎來長時間的酷暑天氣，預計高溫天氣將持續到9月。

文中表示，鑒於上述，駐日本大使館提醒廣大在日同胞及訪日遊客，提高自然災害防範意識，密切關注地震動態、氣象預警和防災信息，必要時盡早撤至安全區域；注意出行及交通安全，遇暴雨等極端天氣非必要不外出，確需外出時遠離河道、海邊及山區；關注個人身體健康狀況，高溫天氣下合理安排戶外活動時間，做好防暑降溫措施，及時補充水分。

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