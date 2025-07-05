王毅譴責美國悍然轟炸伊朗核設施開創惡劣先例 稱若引發核災全球埋單

據新華社，大陸外交部長王毅當地時間4日在巴黎與法國外交部長巴霍共同會見記者並現場回答提問時，針對記者問及中方對伊朗核問題以及當前中東局勢的看法，王毅表示，伊朗核問題本可以成為對話協商解決國際紛爭的範例，但如今卻正在引發中東地區新一輪危機。世界雖然已聽到和平的敲門聲，但最終卻未能推開和平的大門。中方對此深感遺憾，其中教訓需要深刻反思。

王毅說，中方在伊朗核問題上的立場清晰且一貫。我們重視伊朗最高領導人多次公開承諾伊朗不會發展核武器，同時也尊重伊朗作為《不擴散核武器條約》締約國享有和平利用核能的權利。在此基礎上，相關當事人可以加快商談解決伊核問題的新的國際協議，並將伊朗的核子活動完全置於國際原子能總署的嚴格監督和保障之下。

王毅表示，「我願強調，通往和平的道路就在我們的腳下，歷史將拷問各方的誠意。」

王毅表示，近期以色列和伊朗的軍事衝突不應重演。戰爭解決不了伊朗核問題，先發制人的打擊明顯缺乏合法性，濫施武力只會引發更大的衝突，累積更多的仇恨。

他並譴責美國表示，美國悍然轟炸主權國家的核設施，更是開創了惡劣先例。如果引發核災，全世界將為此埋單。所謂「先有實力後有和平」的說法是強權邏輯。如果僅由實力來判斷對錯，規則何在？公理何在？實力帶不來真正的和平，很可能會打開「潘朵拉的盒子」。缺乏實力的國家尤其是中小國如何自處？難道它們只能端上餐桌，任人宰割？

王毅強調，伊朗核問題的真正解決不能迴避中東問題的核心，那就是巴勒斯坦問題。加薩的人道災難不應再繼續下去，巴勒斯坦問題不能再度被邊緣化，阿拉伯民族的正當訴求應盡快兌現，廣大伊斯蘭世界的正義聲音必須受到重視。 「兩國方案」是打破中東亂局的唯一現實出路，國際社會應為此採取更實際有效的行動。

他表示，中法都是聯合國安理會常任理事國，應當主持公道，擔當作為，支持透過對話談判化解衝突，反對任何雙重標準的做法，根據事情的是非曲直決定自身的立場和政策，聯合國及其安理會更應為和平發揮應有作用。中方願同法方一道，為此不懈努力。