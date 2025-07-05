北京警告印度對西藏與達賴喇嘛問題發言應謹慎

西藏精神領袖達賴喇嘛2日宣布將延續轉世制度，並指定唯一有權認定轉世靈童的單位。印度議會和少數民族事務部長李繼竹（Kiren Rijiju）6日將在印度北部達蘭薩拉（Dharamshala）向90歲的達賴喇嘛祝壽。印度媒體引述李繼竹3日告訴記者：「無人有權干涉或決定誰是達賴喇嘛尊者的繼任者。只有他或他的機構才有權做決定。他的追隨者深信這一點。對於全世界的信徒來說，由他來決定他的繼任者至關重要。」

中國外交部發言人毛寧4日表示：「我們希望印度充分認識到西藏問題的高度敏感性，認清十四世達賴喇嘛的反華分裂本質，並遵守其在西藏問題上的承諾。」

新德里承認西藏是中國的一部分。

然而，自1959年達賴喇嘛因中國共產黨當局對喜馬拉雅高原的控制而流亡以來，印度一直收留這位藏傳佛教領袖。西藏擁有與中國其他地區截然不同的民族認同、語言和文化。在印度喜馬拉雅山麓，達賴喇嘛建立了流亡政府，持續吸引全球對中國壓制西藏的關注。

北京視達賴喇嘛為試圖將西藏從中國分裂出去的威脅。中國共產黨宣稱西藏自古以來是中國的一部分，並強調北京必須批准下一位達賴喇嘛的轉世，這意味著未來可能出現競爭的達賴喇嘛候選人。