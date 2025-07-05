王毅與法外長會談：做大中法合作蛋糕；巴霍：法奉行一中沒有任何改變

據新華社，當地時間7月4日，大陸外交部長王毅在巴黎與法國外交部長巴霍會談。王毅表示，中法建立「從法國農場到中國餐桌」全鏈條快速協同機制，體現了雙方務實合作的高水平，希望法方同中方相向而行，做大中法合作蛋糕。雙方要持續深化核能、航空、航太等傳統關鍵領域合作，拓展人工智慧、綠色能源、生技、銀髮經濟等新興領域合作。

巴霍表示，面對當今紛雜的國際情勢，法中、歐中應為世界提供更多穩定和理性力量。法中保持密切高層交往，務實合作和人文交流取得正面成果。法中都堅持多邊主義，法方期待同中方加強溝通協作，共同因應全球性挑戰。法國政府奉行一個中國政策，沒有任何改變。法方高度重視歐中夥伴關係，期待以歐中建交50週年為契機深化合作。

王毅說，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80週年。80年來，中法曾多次在歷史關鍵節點做出正確戰略選擇，共同影響、塑造了世界發展進程，體現了中法關係的策略性、前瞻性。面對單邊霸凌嚴重衝擊國際秩序，中法作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，應該再次承擔起時代使命，倡導實踐多邊主義，維護自由貿易規則，共同為世界和平擔當、為全球發展盡責、為人類進步助力。相信法方將繼續恪守一個中國原則，維繫兩國關係的政治基礎。

他表示，中方支持有實力的中國企業來法投資，希望法方為中資企業提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。中歐透過友好協商解決白蘭地問題，充分表明雙方完全有能力處理好摩擦，希望法國作為歐盟核心大國、自由貿易倡導者和綠色轉型引領者，為推動歐盟秉持同樣精神妥處分歧發揮建設性作用。

兩人並在會後共同會見記者並現場回答提問。王毅表示，兩國外長舉行會談並共同主持了中法高級別人文交流機制第七次會議，就中法、中歐關係進行了深入、積極、坦誠交流，達成一系列重要共識。雙方就兩國人文領域交流全面對表，做出新的合作規劃。雙方一致認為，當前國際局勢變亂交織，主要大國理應擔任。中法同為聯合國安理會常任理事國，應遵循聯合國成立宗旨，傳承以獨立自主為核心的中法建交精神，共同為世界的和平、穩定和發展作出中法貢獻。

王毅表示，尊重彼此核心利益是中法戰略互信的基石，中方讚賞法方重申奉行一個中國政策。透過對話協商和平解決國際爭端是人間正道。中國願與法國加強戰略溝通協調，為烏克蘭危機、中東等熱門政治解決方案發揮建設性作用。

他表示，目前個別大國將關稅武器化，將經貿合作泛安全化，將本國利益置於各國利益之上。這種行徑嚴重干擾全球產供鏈穩定運行，嚴重損害國際社會的共同利益。歷史與現實無不證明，提升競爭力不能靠築牆設壘，脫鉤斷鏈最終只會孤立自己。中國已開啟高品質發展的新階段，將持續擴大高水準開放。

他表示，中歐透過友好協商妥善解決了白蘭地問題。我們願進口更多法國優質產品，支持有實力的中國企業來法投資，希望並相信法方為中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。雙方既要持續深化核能、航空、航太等傳統領域合作，也要積極挖掘人工智慧、綠色能源、生物科技等新興領域合作潛力。

王毅說，中法將持續攜手維護以聯合國為核心的國際體系，相互支持對方提出的多邊合作倡議。