馬克宏見王毅：歐中應做出策略性選擇，做可信賴夥伴 期待適時訪華

據新華社，當地時間7月4日，法國總統馬克宏在巴黎愛麗舍宮會見大陸外交部長王毅。馬克宏表示，法方期待與中方加強國際經濟、金融、全球治理等方面政策協調，共同因應全球挑戰，為多邊主義注入更多活力，防止世界陷入霸權衝突和陣營對立。在建交50週年之際，歐中應作出策略性選擇，做彼此可預測、可信賴的朋友和夥伴。馬克宏並表示再次訪陸的意願。

報導稱，馬克宏請王毅轉達對習近平主席的良好祝願和友好情誼，並表示法中在倡導多邊主義、遵守國際法等諸多重要議題上有著廣泛共識。當今世界不確定、不可預測因素增多，法中身為聯合國安理會常任理事國承擔著更重要的責任。

他表示，法方高度重視發展法中關係，歡迎中國加大對法投資，發展更平衡的經貿關係。他期待適時再次訪華。

王毅則表示，中歐透過友好協商解決了白蘭地問題，希望法國作為歐盟核心大國，推動歐方妥善處理中歐經貿分歧，積極回應中方關切。

報導稱，王毅轉達了習近平主席對馬克宏總統的親切問候，表示中方願同法方共同落實兩國元首重要共識，籌備下階段高層交往，深化各領域合作。中法是全面戰略夥伴，也是世界兩大穩定性力量。國際情勢越是動盪，中法關係的戰略價值就愈加凸顯。

他表示，中方認為，多極化潮流不可阻擋，全球化趨勢不可逆轉，應以聯合國成立80週年為契機，進一步強化聯合國核心地位，實際發揮其應有作用。我們願同法方加強戰略溝通和團結協作，共同實踐多邊主義，反對單邊欺凌，抵制陣營對立，為變亂交織的世界注入更多確定性和可預測性，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，攜手構建人類命運共同體。

王毅表示，中國正向高品質發展邁進，致力於建構更高水準的開放型經濟新體制，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，同時積極推動擴大內需策略。我們願與法國深化互利合作，希望法方為中國企業赴法投資興業提供更良好、公平環境。

報導稱，雙方也交換了烏克蘭危機、加薩局勢、伊朗核問題等。

另據大陸外交部網站，德國總理梅爾茨4日稍早也在德國柏林會見王毅。梅爾茨表示，德中關係發展良好，政治經貿等各領域合作持續發展。德方願同中方堅持開放互利，促進公平貿易，攜手應對危機挑戰，符合雙方利益。德國新政府堅持一個中國政策。