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兩岸青年峰會 北京推對台交流 宋濤再喊堅決反台獨

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

兩岸青年峰會三日在北京中關村開幕，中共政治局委員兼北京市委書記尹力指出，盼攜手促進京台交流交往，推動兩岸青年常來常往，擴大科技、貿易、投資等領域往來互動。大陸國台辦主任宋濤則表示，要堅決反對台獨分裂和外來干涉，「推進祖國統一」。

今年兩岸青年峰會仍照常舉辦，不過與往屆不同，首度沒有開放台灣媒體採訪。

據北京日報旗下「識政」昨天上午消息，尹力在致詞時說，長期以來北京與台灣聯繫密切，交流合作成果豐碩。兩地有著共同的中華文化根脈，展現出傳統與現代交融的獨特魅力。兩地都奮進在現代化征程，「齊心協力才能應對風險挑戰」。他強調，兩岸同胞是血脈相連的一家人，對民族有共同的責任，對未來有共同的使命。希望大家凝心聚力，加強文創、非遺、影視等人文交流，攜手促進京台交流交往，推動兩岸青年常來常往、深化情誼。擴大科技、貿易、投資等領域往來互動，發展壯大人工智慧、生物醫藥等新質生產力，攜手促進兩岸現代化建設。

另據大陸國台辦官網，宋濤致詞時指出，兩岸青年要秉持「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」的共同信念，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，「堅定守護中華民族共同家園，推進祖國統一」。他也喊話兩岸青年要積極參與到兩岸交流合作中來。

此次峰會以「攜手繪青春，奮進新時代」為主題，期間將舉辦主論壇、分論壇、科技文化融合成果展和機器人展示、兩岸青年漢服之夜等交流活動，開幕式有兩岸各界和青年代表七百餘人出席。陸方出席官員除尹力、宋濤外，還有北京市委常委兼秘書長趙磊、北京市委常委兼副市長馬駿、共青團中央書記處書記胡盛等人。

北京 台獨 國台辦 宋濤

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