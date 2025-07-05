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連會德國總理與外長 王毅：希望德方支持陸實現統一努力

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
德國總理梅爾茨（右）4日與中共政治局委員兼外長王毅會見，圖為兩人今年2月在慕尼黑安全會議期間會晤。圖／取自中國外交部官網
德國總理梅爾茨（右）4日與中共政治局委員兼外長王毅會見，圖為兩人今年2月在慕尼黑安全會議期間會晤。圖／取自中國外交部官網

正在歐洲訪問的中共政治局委員兼外長王毅，接連向德國總理與外長釋出希望德國支持中國統一的訊號，王毅表示，希望德方像當年中國無條件支持德國統一一樣，支持中國為實現國家完全統一作出的努力。而對稀土問題，他允諾只要遵守出口管制規定並履行必要程序，歐企「正常需求將得到保障」。

據大陸外交部，德國總理梅爾茨昨日在柏林會見王毅時，王毅表示中國讚賞德國新政府願本著建設性態度和務實精神推動中德關係取得更大發展，願同德方密切高層交往，用好各領域磋商機制，推動中德關係持續健康穩定。他也再度提及涉台議題，指相信德國新一屆政府切實尊重大陸核心利益，「像中國當年無條件支持德國統一一樣，支持中國實現國家統一，繼續恪守一個中國原則」。

王毅於三日與德國外長瓦德富爾舉行「外交與安全戰略對話」時也作出相近的涉台表述，隨後會見記者時，王毅還補充指，要確保台海和平，就必須堅決反對台獨行徑，「尤其不能向台獨勢力發出錯誤信號」。德國外交部在社群媒體發文提及，瓦德富爾指出良好的經貿關係對雙邊關係十分重要。他還強調，關於台海問題，只有雙方協商才能找到解決方案，局勢升級也會對歐洲產生影響。

此外，針對中國管制稀土，王毅表示，稀土出口從來不是、也不應成為中歐之間的問題。只要遵守出口管制規定並履行必要程序，「歐洲企業的正常需求將得到保障」。他並指中國主管部門還為歐洲企業設立了「快速通道」，有人故意在中歐之間炒作此事是「別有用心」。

「支持統一」用語，近兩年頻繁出現在北京涉外場合或談話中。另據中國青年報，大陸前駐美大使崔天凱三日在北京出席世界和平論壇時就「台灣問題」表態，「沒有談判和妥協的餘地，中國就是要統一，這沒有什麼好商量的」。

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