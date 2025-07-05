陸對歐白蘭地徵5年反傾銷稅 軒尼詩等34家酒商豁免

中歐貿易談判已有初步進展，中國大陸昨天宣布，裁定歐盟的進口白蘭地存在傾銷，將自五日起徵收百分之卅不等的反傾銷稅，為期五年，但商務部的公告也稱，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。

中歐經貿問題因中國的電動車補貼等議題激化，中國商務部於去年初公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。昨天商務部對歐盟白蘭地的裁定公告後，有關大陸電動車的調查部分，外界預期歐盟不久也將公布結果。

界面新聞報導，大陸商務部公布「對原產於歐盟的進口相關白蘭地反傾銷調查的最終裁定」表示，原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，大陸國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。最終裁定中認定的傾銷幅度為百分之廿七點七到百分之卅四點九。

大陸商務部公告，三家被抽樣的公司，原本可能面臨反傾銷稅，包括法國軒尼詩公司、埃．雷米馬丹（台譯人頭馬）、馬爹利，面臨的稅率分別為百分之卅四點九、百分之卅四點三和百分之廿七點七，其餘還有約六十家配合調查的公司一律課百分之卅二點二稅率。除此之外，其他歐盟公司也被課百分之卅四點九稅率。

不過，在中歐近期持續就經貿議題磋商下，大陸商務部公告也指出，「接受了歐盟有關行業協會和企業提出的價格承諾，對符合承諾條件的相關進口產品不徵收反傾銷稅」。

據大陸商務部公布，被列入「適用價格承諾公司名單」的歐洲企業，包括法國軒尼詩公司、埃·雷米馬丹公司、馬爹利股份有限公司，還有穆尼爾股份有限公司、瑞納德賽博靈有限責任公司、法國葡萄烈酒貿易公司等共卅四家。

若按照中方公告，這些公司將不會被徵收前述高額的反傾銷稅率，但上述公司必須承諾，按照不低於陸方規定的最低進口限價，向大陸銷售被調查產品，及需主動因應大陸商務部要求磋商、核查、監督等，以符合承諾條件，期限同樣為五年。

大陸商務部對此案說明，自去年立案後，商務部嚴格按照中國相關法律法規和世貿組織相關規則進行調查，在初步調查基礎上於二○二四年八月廿九日公布了該案肯定性初裁裁定，隨後經過進一步調查，作出上述最終裁定。

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