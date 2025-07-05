兩岸青年峰會 促擴大交流

兩岸青年峰會在北京中關村開幕，中共政治局委員兼北京市委書記尹力指出，盼攜手促進京台交流交往，推動兩岸青年常來常往，擴大科技、貿易、投資等領域往來互動。

北京日報報導，尹力在致詞時說，長期以來北京與台灣聯繫密切，交流合作成果豐碩。

兩地有著共同的中華文化根脈，展現出傳統與現代交融的獨特魅力。

兩地都奮進在現代化征程，「齊心協力才能應對風險挑戰」，兩岸同胞是血脈相連的一家人，對民族有共同的責任，對未來有共同的使命。

尹力表示，希望大家凝心聚力，加強文創、非遺、影視等人文交流，攜手促進京台交流交往，推動兩岸青年常來常往、深化情誼。擴大科技、貿易、投資等領域往來互動，發展壯大人工智慧、生物醫藥等新質生產力，攜手促進兩岸現代化建設。