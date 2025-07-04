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2025香港影展開幕 邱垂正：台灣為香港電影人提供多元題材與創作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
台港經濟文化合作策進會與大陸委員會合辦的「2025香港影展」，於7月4日至13日在台北光點華山電影館舉行。策進會提供
台港經濟文化合作策進會與大陸委員會合辦的「2025香港影展」，於7月4日至13日在台北光點華山電影館舉行。策進會提供

台港經濟文化合作策進會與大陸委員會合辦的「2025香港影展」，於7月4日至13日在台北光點華山電影館舉行。陸委會主委邱垂正4日出席開幕式時表示，香港電影多年來廣受國人的關注與喜愛，台灣作為一塊自由沃土，可以為許多移居來台的香港電影人或文化產業工作者，提供多元題材與創作空間。

據策進會，陸委會主委邱垂正、策進會董事長賴秀如、秘書長盧長水、開幕片《爸爸》香港導演翁子光、《虎毒不》導演陳小娟，以及策進會董事謝佩霓、多位經合會與文合會委員參與7月4日晚間的開幕式及開幕片放映。

邱垂正表示，香港電影多年來廣受國人的關注與喜愛，近年隨著整體環境的變化，新一代導演用更細膩的手法，藉由描繪人性與情感反映當下社會面貌，喚起觀眾共鳴。

他表示，「創作」需要自由的土壤，台灣作為一塊自由沃土，可以為許多移居來台的香港電影人或文化產業工作者，提供多元題材與創作空間。

邱垂正也提到，本次影展短片單元「留離之際」所放映的三部短片，其三位新銳女性導演都在台灣大專院校研讀電影，展現陸委會長期鼓勵協助香港年輕人來台就學及發展的顯著成果。陸委會將持續支持策進會推動台港健康有序的交流。

賴秀如說明，本屆影展以「鄉・港・情未了」為主題，精選13部近兩年香港的代表作品，聚焦在香港家庭成員的互動、在地的生活日常與人性溫度，也勾勒現代香港社會的多元樣貌與深層情感。並強調透過策進會長期的努力，讓台港民眾有更多正向互動及認識，成為促進台港交流最堅實的橋樑。

策進會表示，本次影展為期6天，網羅香港中壯代、新生代導演佳作。除開幕片《爸爸》，尚包括《虎毒不》、《破・地獄》、《從今以後》、《我談的那場戀愛》、《看我今天怎麼說》等劇情片，《十方之地》、《冬未來》兩部紀錄片，以及《獄中信—鄒幸彤》、《慧童》、《游離之繞》、《冬日晨光》、《漂與泊之間》等5部短片。

策進會 電影 香港

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