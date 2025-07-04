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美將向不同國家通知關稅 陸外交部：望相向而行

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人毛寧說，我們希望美方能夠與中方相向而行，以實際行動維護和落實兩國元首通話的重要共識。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧說，我們希望美方能夠與中方相向而行，以實際行動維護和落實兩國元首通話的重要共識。（圖／取自大陸外交部官網）

面對關稅90天暫緩期將屆，美國總統川普稱，將向不同國家發出通知，告知他們將被徵收的新關稅。大陸外交部發言人毛寧今天表示，我們希望美方能夠與中方相向而行，以實際行動維護和落實兩國元首通話的重要共識。

毛寧4日主持大陸外交部例行記者會，就美方關稅措施，她回應提問媒體說，具體問題建議你向中方的主管機關了解。

毛寧續指，作為原則，我們希望美方能夠與中方相向而行，以實際行動維護和落實兩國元首通話的重要共識，共同推動中美經貿關係健康穩定可持續發展。

至於美國通知企業，可恢復向大陸出口飛機引擎零組件，毛寧也表示，這個問題建議你向中國的商務部了解。她再重申，我想說的是，希望美方和中方相向而行，維護中美經貿關係健康穩定發展。

稍早，據陸媒和路透社報導，美國政府於當地時間3日，向通用電氣（GE）航空航天集團等美國相關飛機零組件企業發出通知，可恢復向中國供應飛機發動機（飛機引擎）等關鍵零組件，這被視為中美貿易緊張局勢緩和的另一個跡象。此前，美國商務部於6月暫停部分美國公司向中國大陸出售產品和技術的許可證，而這些產品和技術被用於製造大陸國產的C919飛機。

今日，對於媒體詢問，美國恢復EDA軟件、乙烷、飛機發動機等產品對華出口，大陸商務部新聞發言人回應表示，中美倫敦經貿會談後，雙方於近期確認了落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的具體細節。

大陸商務部新聞發言人說，目前，雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。中方正依法依規審批符合條件的管制物項出口許可申請。

大陸商務部新聞發言人還表示，美方也採取相應行動，取消對華採取的一系列限制性措施，有關情況已向中方作了通報。

日內瓦經貿會談 美國 飛機

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