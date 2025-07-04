中國商務部：美國已取消對中一系列限制措施

中國商務部今天表示，中美團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。中方正審批符合條件的管制物項出口許可申請；美方也取消對中採取的一系列限制性措施，有關情況已向中方通報。

針對美國取消相關對中經貿限制措施，中國商務部官網4日發布答記者問新聞稿。

中國商務部發言人表示，中美倫敦經貿會談後，雙方於近期確認了落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的具體細節。目前，雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。

中國商務部發言人並表示，中方正依法依規審批符合條件的管制物項出口許可申請。美方也採取相應行動，取消對中採取的一系列限制性措施，有關情況已向中方作了通報。

不過，中國商務部並沒有說明是哪些限制措施被美方取消。

中國商務部發言人最後表示，倫敦框架來之不易，對話合作才是正道，訛詐脅迫沒有出路。希望美方深刻認識中美經貿關係互利共贏的本質，繼續與中方相向而行，「進一步糾正錯誤做法」，以實際行動維護和落實好兩國元首通話重要共識，共同推動中美經貿關係行穩致遠。

綜合路透社等外電，在此之前，美國相關部門陸續通知相關企業，取消乙烷、晶片設計軟體（EDA）以及民航噴射引擎輸往中國的限制措施；中國也恢復審批稀土出口美國。

美中6月上旬在倫敦舉行談判達成貿易框架共識後，中國商務部6月27日表示，雙方進一步確認了框架細節，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對中的一系列限制性措施。