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美國想孤立中國 紐時：與越南貿易協議是重要一步

中央社／ 台北4日電

美國越南達成貿易協議，美將對越南的出口商品及轉口商品，分別徵收20%及40%關稅。紐約時報3日報導，這是美國希望孤立中國的重要一步，但可能會引發損害東南亞國家利益的連鎖反應。

紐約時報3日報導，美國對越南轉口商品徵收40%關稅的措施是針對中國，因為中國一直利用越南等國家規避美對中的關稅。隨著其他東南亞國家試圖避免被美徵收高額關稅，這種條款可能會成為美國與有關國家的貿易協議中一個特點。

報導表示，目前協議細節尚未明確，如轉口商品是指原產於中國的商品，或是在越南製造但包含一定比例中國零部件的商品。不過，這都可能會引發損害東南亞國家利益的連鎖反應。

有美國企業團體表示，如果轉口商品是包括使用中國零部件的商品，美國公司會將生產線遷出越南；如果在中國生產的價格具競爭力，甚至可能會將生產線搬回中國。

一些東南亞國家最近紛紛採取措施，加強對轉口產品的監督。泰國政府估計，嚴格審查轉口商品可能會導致泰對美的出口額減少150億美元。美國此前要求泰國政府審查外來投資，阻止中國企業進入泰國。泰國已承諾對電動汽車等行業的外國投資進行更嚴格的審查。

另一方面，許多東南亞國家擔心中國對被孤立的反應。中國政府已表示可能會祭出反制措施，例如抵制相關國家的產品、限制向相關國家出口關鍵礦產。中國政府還加劇南海的緊張局勢，使用軍事手段加強對南海大部分水域的領土主張。

辛里希基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆斯（Deborah Elms）表示，「這是一場多方面的賭博，看美國、中國，以及其他國家的企業將如何回應」，美國的目的是把中國擠出去，但越南等國家順從美國的要求會有地緣政治風險。

東南亞 美國 越南

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