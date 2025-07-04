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《繁花》演員游本昌92歲入共黨 獲習近平勉勵：我感到高興
大陸高齡92歲的演員游本昌，近年因在陸劇《繁花》飾演「爺叔」一角，於台灣也有一定知名度，而他近日在中共七一建黨周年前夕，宣誓加入成為中共黨員。大陸官媒央視新聞今報導稱，中共總書記習近平委託中共中央組織部向他轉達勉勵和問候，稱「我對此感到高興」，並指「你有一顆炙熱的向黨之心，令人感動」。
據央視新聞，「近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平委託中央組織部負責同志向國家話劇院一級演員游本昌轉達勉勵和問候」。
習近平說，「得知你（指游本昌）在92歲高齡加入中國共產黨，我對此感到高興。你有一顆炙熱的向黨（指中共）之心，令人感動」。
習近平稱，希望游本昌發揮中共黨員先鋒模範作用，帶動更多文藝工作者為推動社會主義文化大發展大繁榮、建設文化強國貢獻力量。
游本昌出生於1933年，從早期在《濟公》等作品中塑造讓人印象深刻的人物形象，到近年在陸劇《繁花》飾演「爺叔」一角，是大陸知名演員。
據央視新聞，游本昌從事文藝事業70多年，早有加入共黨心願，但總覺得自己尚未達到黨員條件。他2024年初向中共黨組織遞交入黨申請書，2025年5月被批准為中共預備黨員。「七一」前夕，他參加了大陸國家話劇院黨委舉行的入黨宣誓儀式。
綜合人民網等報導，游本昌是在6月30日宣誓加入中共，在現場，游本昌說：「今天是一個很重要的日子，我今天在黨面前宣誓，這個誓詞我準備了一段時間了……」。他坦言，必須將每個字都刻在腦子裡，因為這是他這一輩子要信守的誓言。過程中，游本昌佩戴中共黨員徽章時還一度哽咽。
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