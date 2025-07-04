暑假再帶學子訪陸 馬英九重提中國歷史分久必合

前總統馬英九今日表示，今年暑假將帶馬英九基金會「大九學堂」的學生，參訪北京、廣東、廣西、重慶、天津、上海。而他在「海峽論壇」向全國政協主席王滬寧提起，中國五千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」的方向。歷來台灣各項民調，也都顯示多數台灣人民支持兩岸交流，希望兩岸和平與合作，這絕對是絕大多數台灣人的主流民意。

馬英九說，上周五他帶著馬英九基金會「大九學堂」的同學，結束14天的訪陸行程，返回台灣，這也是他二年來第四次帶著台灣青年訪問大陸。

馬英九表示，在他應邀出席第17屆「海峽論壇」前，很遺憾看到民進黨用「統戰」這種毫無法律依據的字眼，無所不用其極地抹紅這個行之有年的兩岸交流平台，希望阻止台灣渴望兩岸交流的人參加。但事實證明，現場氣氛熱絡，兩岸各領域人士自然互動交流，沒有因為政治打壓而退縮，因為兩岸都是中國人，同胞相見，自然格外親切。

馬英九指出，這次他帶著台灣青年從廈門登陸，足跡橫跨福建省和甘肅省，從寧德的寧德時代、福州三坊七巷，到天水出席公祭中華人文始祖伏羲大典，酒泉參訪衛星發射中心，最後遠至敦煌參加兩岸共同弘揚中華文化活動，他和台灣同學一起親眼見證大陸現代化的建設與進步，也親身感受中華文化五千年傳承的厚實與輝煌。他也要特別謝謝這一路上協助的大陸朋友們，以及熱情溫暖的大陸同胞。

馬英九強調，兩岸同胞都是炎黃子孫，彼此血緣相依，情感共通。他在大陸多次提及，中國傳統文化一直是台灣民眾內心最深處的DNA，無論是語言、文化、宗教、信仰和生活方式，都是深植於五千年中華文化的底蘊。即使一時的政治力量想要「去中國化」、「去漢化」，甚至把台灣總人口96.4%的漢人族群改為「其餘人口」，都是荒誕可笑的徒勞無功。任何人想要在台灣用意識形態做「文化清洗」，或撕裂台灣內部的所謂「清除雜質」，都是絕對不可能成功的。

馬英九說，他在「海峽論壇」向王滬寧先生提起，「我們中國五千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向『和』與『合』的方向。歷來台灣各項民調，也都顯示多數台灣人民支持兩岸交流，希望兩岸和平與合作，這絕對是絕大多數台灣人的主流民意。」

馬英九總結，今年暑假，「馬英九基金會」將帶台灣學生參訪北京、廣東、廣西、重慶、天津、上海。未來，他與「馬英九基金會」仍然會持續不斷地帶著台灣年輕人走訪大陸，積極促進兩岸深化交流合作，共創和平未來，讓兩岸下一代的中國人，都能同享中華民族振興的豐富果實。