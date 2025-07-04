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美恢復對陸飛機引擎出口 陸商務部證實：已向中方通報

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
美國政府3日通知美企，可對大陸出售飛機引擎相關零組件，這些零組件被用於製造大陸國產飛機C919，對此，大陸商務部也做出回應。圖為中國商飛上海飛機設計研究院展示C919（左）、C929的樣機。(新華社)
美國政府3日通知美企，可對大陸出售飛機引擎相關零組件，這些零組件被用於製造大陸國產飛機C919，對此，大陸商務部也做出回應。圖為中國商飛上海飛機設計研究院展示C919（左）、C929的樣機。(新華社)

隨中美推動經貿磋商進展，據路透社和陸媒第一財經報導，美國已經同意通用電氣（GE）航空航天集團等美國相關飛機零組件企業，恢復向中國供應飛機發動機（飛機引擎）等關鍵零組件。大陸商務部發言人對此表示，雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果，美方也採取相應行動，取消對華採取的一系列限制性措施，並指「有關情況已向中方作了通報」。

在此之前，美國商務部於6月暫停部分美國公司向中國大陸出售產品和技術的許可證，而這些產品和技術被用於製造大陸國產的C919飛機。

稍早，據陸媒和路透社報導，美國政府於當地時間3日，向通用電氣航空發出通知，這被視為中美貿易緊張局勢緩和的另一個跡象。

對於媒體詢問，美國恢復EDA軟件、乙烷、飛機發動機等產品對華出口，大陸商務部新聞發言人今天也回應表示，中美倫敦經貿會談後，雙方於近期確認了落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的具體細節。

大陸商務部新聞發言人說，目前，雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。中方正依法依規審批符合條件的管制物項出口許可申請。

大陸商務部新聞發言人還表示，美方也採取相應行動，取消對華採取的一系列限制性措施，有關情況已向中方作了通報。

大陸商務部新聞發言人說，倫敦框架來之不易，對話合作才是正道，訛詐脅迫沒有出路。希望美方深刻認識中美經貿關係互利共贏的本質，繼續和中方相向而行，進一步糾正錯誤做法，以實際行動維護和落實好兩國元首通話重要共識，共同推動中美經貿關係行穩致遠。

在此之前，中方也曾一度暫停接收波音飛機，並剛於近日恢復。

日內瓦經貿會談 美國 飛機

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