快訊

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

黃金詐騙釀五口亡…銀行員曝手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

2027台海風險 中國學者撰文：刻意炒作的陰謀

中央社／ 台北4日電

對於2027年可能出現台海風險，中國社會科學院台灣研究所副研究員鄭育禮撰文指出，這是被刻意炒作的陰謀論，並且有三重政治盤算，包含軍售牟利、美國政壇的預算工具與選舉槓桿，以及政治操弄。

中國社會科學院台灣研究所微信公眾號「台灣研究」今天發布鄭育禮的文章「台海『2027風險』敘事的幕後推手大起底」。文章認為，美台炒作台海風險，近期相關論調再度升溫，使其成為操縱民意與引導輿論的工具。

他分析，2027風險論調有三重政治盤算。第一是輿論操控與軍售牟利的雙重圖謀。從美方角度看，「2027風險」可試圖將台海問題由「中國內政」轉為「區域安全危機」，以便製造出一種緊迫威脅，合理化美方其在印太的軍事存在；另一方面，這也是一場名為風險的軍火生意。對台灣政府而言，通過「2027風險」，也能迫使台灣社會與立法機構在緊迫風險下，接受更高價、更頻繁的軍售案。

第二是美國政壇的預算工具與選舉槓桿。鄭育禮表示，選擇在2025年渲染「2027風險」並非偶然，而是與美國當前的預算週期與選舉節奏密切相關。在此背景下炒作「中國威脅」與「台灣問題」，正是為巨額國防預算謀求正當性的政治操作。甚至也已經是美國政治人物的慣常操作，「2024年實際上也有過類似炒作」。

他說，同時，2027年是美國此屆國會任期終點，一些政治人物也可借助此議題打響對中強硬姿態，借助「2027風險」用以施壓對台軍售、博取支持。同時拉高對中強硬議題熱度，為2026年美國中期選舉爭取選票、凝聚支持、贏得政治加分。

第三是台灣政府的政治操弄與輿情掩護。鄭育禮表示，台灣政府借助兵推製造輿論聲勢，本身就是抹黑大陸、打造「民主對抗威權」敘事的政治操弄，炒作「2027風險」也是煽動台灣民粹，向美示好，謀求執政正當性的政治算計。

他分析，台灣政府一方面試圖將民進黨「防衛韌性」操作合理化、正當化，意在撫平民意的反對聲量。另一方面，2027年的時間點精準對衝2026縣市長選舉輿情風險，試圖避免因為執政惹怒民意反彈，同時預留2027再度炒作「大陸威脅論」煽動民意，謀求連任。

鄭育禮最後指出，「2027風險」並非出於情報機關的系統評估，更非對台海現實的準確研判，而是一場輿論戰術與政治交易的結合產物，並且認為這無助於台海和平穩定。

台海 美國 風險

延伸閱讀

美越關稅的今天恐成「美台貿易的明天」 王鴻薇憂：4100億恐不夠

看完「造山者」可抬頭挺胸！ 游淑慧：台灣沒偷美國的晶片

中共持續軍事施壓台灣 共軍49機艦擾台

美國明年慶祝250周年 川普：在白宮舉辦終極格鬥賽

相關新聞

美恢復對陸飛機引擎出口 陸商務部證實：已向中方通報

隨中美推動經貿磋商進展，據路透社和陸媒第一財經報導，美國已經同意通用電氣（GE）航空航天集團等美國相關飛機零組件企業，恢...

金門海灘驚見「插紅旗！」軍方澄清是演訓用警示旗非五星旗

兩岸關係緊張，今日上午有民眾在臉書社群發文指出，在金門大橋烈嶼端海灘驚見「疑似五星旗」豎立，引發網友熱烈討論與關切。消息...

陸前駐美大使崔天凱：中國就是要統一 沒什麼好商量

大陸昨日於北京，舉辦第十三屆世界和平論壇，前大陸駐美大使崔天凱在當日的論壇中就中美交往、台灣和南海等議題時談到，「中國就...

稱歐洲正常稀土需求已得到保障 王毅：中德應加強交往

當地時間2025年7月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在柏林同德國外長瓦德富爾共同會見記者並現場回答提問。針對記者...

陸桌球名將馬龍有新職 當選中華全國青聯副主席

曾來台訪問的大陸奧運六金桌球名將馬龍，在昨日閉幕的大陸中華全國青年聯合會全體會議上，當選為青聯副主席，這是自他今年四月當...

兩岸青年峰會未開放台媒參加 官方未說明原因

「2025兩岸青年峰會」3日在北京開幕。今年與以往不同的是，活動沒有開放讓台灣媒體至現場採訪報導，官方未說明原因，凸顯兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。