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陸桌球名將馬龍有新職 當選中華全國青聯副主席

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
7月2日，馬龍參加中華全國青年聯合會第十四屆委員會全體會議，登上大陸官媒央視新聞聯播的鏡頭，也引發大陸網友討論關注。九派新聞
7月2日，馬龍參加中華全國青年聯合會第十四屆委員會全體會議，登上大陸官媒央視新聞聯播的鏡頭，也引發大陸網友討論關注。九派新聞

曾來台訪問的大陸奧運六金桌球名將馬龍，在昨日閉幕的大陸中華全國青年聯合會全體會議上，當選為青聯副主席，這是自他今年四月當選大陸乒乓球（桌球）協會副主席後再添新職。

公開資訊顯示，大陸的中華全國青年聯合會簡稱全國青聯，成立於1949年5月4日，是中共領導下的大陸基本人民團體，以共青團為核心的大陸各青年團體聯合組織，也是大陸「各族各界青年廣泛的愛國統一戰線組織」。

中華全國青年聯合會第十四屆委員會全體會議、中華全國學生聯合會第二十八次代表大會2日在北京開幕，當時，中共總書記習近平發來賀信，喊話以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業，青年大有可為。

習近平稱，廣大青年要自覺聽從黨（中共）和人民召喚，堅定理想信念，厚植家國情懷，勇擔歷史使命，奮力書寫挺膺擔當的青春篇章。

據中國青年報，中華全國青年聯合會第十四屆委員會全體會議昨（3日）下午閉幕，通過關於《中華全國青年聯合會章程（修正案）》的決議等，並產生了全國青聯新一屆領導機構。共青團中央書記處常務書記徐曉當選為十四屆全國青聯主席，王藝、胡百精、陳雲霽、王博、肖文林、崔巍、方毅、周莉亞、馬龍、葉林偉、楊寧、釋明月、朱楊柱、劉芳穎、莊家彬、梁毓偉、黃潔貞、李文鐸等18人當選為副主席。

在此之前，馬龍2日出席會議開幕時，就曾上過大陸央視新聞聯播鏡頭，引發陸網討論。據九派新聞，今年六月，大陸全國青聯第十四屆委員會委員提名人選公示，馬龍成為提名人選時，他曾回應表示，「這是一個非常好的學習交流平台，我可以把自己這麼多年運動員的經驗和經歷，分享給大家。我也從全國各行各業優秀青年身上學習到寶貴的地方」。

馬龍1988年10月出生於遼寧，是取得奧運、世乒賽、世界杯等各項大賽金牌「超級全滿貫」的桌球名將，共奪下六枚奧運金牌。

對於馬龍獲提名為大陸全國青聯委員，港媒星島日報報導引述全國青聯秘書處工作人員回應說，這是由大陸全國青聯和國家體育總局一起提出的，主要是考慮到其體育身份在青年之中的影響力。

除馬龍外，此次的新一屆大陸全國青聯領導層中，來自香港的兩位上屆副主席霍啟剛、梁宏正，均因年齡因素卸任。

大陸中華全國青年聯合會第十四屆委員會全體會議完成各項議程，7月3日下午在北京閉幕，圖為與會委員舉手表決相關決議。中青報
大陸中華全國青年聯合會第十四屆委員會全體會議完成各項議程，7月3日下午在北京閉幕，圖為與會委員舉手表決相關決議。中青報
大陸桌球名將馬龍（右）去年曾經訪問台灣。(記者潘俊宏／攝影)
大陸桌球名將馬龍（右）去年曾經訪問台灣。(記者潘俊宏／攝影)

奧運 青年 馬龍

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