金門海灘驚見「插紅旗！」軍方澄清是演訓用警示旗非五星旗

兩岸關係緊張，今日上午有民眾在臉書社群發文指出，在金門大橋烈嶼端海灘驚見「疑似五星旗」豎立，引發網友熱烈討論與關切。消息曝光後，金門縣警局金城分局與海巡署金馬澎分署迅速派員前往查證，最後確認為國軍因演訓所設的「紅色警示旗」，並非中共五星旗。

海巡署金馬澎分署表示，經查該處沙灘各有純紅色旗幟一面，與金防部聯繫確認為演練所需標示，請民眾不必過度揣測。分署也強調，全民防衛意識人人有責，但應避免資訊錯判，以訛傳訛，反助長中共透過灰色地帶行動進行認知作戰的企圖。若民眾在岸際或海域發現異常情況，應即撥打海巡「118」專線通報，由專業單位處置。

消息一出，不少民眾議論紛紛，有烈嶼居民表示，「最近金廈關係這麼緊張，看到紅旗第一時間真的嚇一跳，以為是對岸又來挑釁了。」也有網友認為，「現在大家神經很緊繃，不怪大家反應大，但還是希望政府資訊能公開透明一點，避免不必要的誤會。」

近期因為金廈泳渡「喊卡」等情事，兩岸互動關係再現微妙，金門作為前線，對各種「非傳統軍事行動」高度敏感，不論是海漂物、無人機、海警船越界，或如今一面紅旗，都牽動民心與安全感。