兩岸青年峰會未開放台媒參加 官方未說明原因

「2025兩岸青年峰會」3日在北京開幕。今年與以往不同的是，活動沒有開放讓台灣媒體至現場採訪報導，官方未說明原因，凸顯兩岸大環境氛圍不佳。

「2025兩岸青年峰會」昨天在北京中關村國際創新中心登場，昨天活動為開幕式暨主論壇。據北京日報報導，中共中央政治局委員、北京市委書記尹力，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，共青團中央書記處書記、全國青聯負責人胡盛，中國國民黨中常委、青工總會總會長鄭任宗出席開幕式並致辭。

據中國大陸中央廣播電視總台新媒體「日月譚天」昨天發布的影片顯示，前總統馬英九以中國國民黨前主席的身分透過影片方式致詞。

他表示，過去兩年已4次率領台灣教授與青年到大陸去訪問，並且兩度邀請大陸高校師生團回訪台灣。相信青年是兩岸未來的希望，鼓勵更多台灣青年到大陸去看看，也歡迎更多大陸青年來台灣走走，互相學習。

據新華社今天報導，宋濤表示，兩岸青年要秉持「國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷」的共同信念，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，推進統一。

兩岸青年峰會前身為自2018年以來舉辦的「兩岸青年交流合作北京峰會」，2022年峰會舉辦規格提升，並正式命名為「兩岸青年峰會」，由中國大陸國務院台灣事務辦公室、中國教育部、全國青聯和北京市政府共同主辦。

去年國民黨副主席連勝文率團參加，當時連勝文在開幕式後接受兩岸媒體訪問時表示，兩岸應好來好往，互相刺激對方、以各種動作表達敵意不是兩岸發展的正規方向。但今年活動僅開放給陸媒跟部分港媒，未開放台灣媒體進場採訪，僅有「一岸」媒體能到場採訪，凸顯兩岸大環境氛圍不佳。

據聯合報報導，前總統馬英九6月26日出席由馬英九基金會與敦煌研究院主辦的兩岸共同弘揚中華文化活動。馬英九致詞時一度脫稿演出，強調自己主張兩岸和平民主統一，和平是不要使用武力或者是武力的威脅，民主就是要尊重台灣人民的意願。馬英九也坦言自己沒有按照幕僚準備的講稿念。國台辦主任宋濤在緊接的講話中，重申了大陸對相關問題的不同立場。