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陸前駐美大使崔天凱：中國就是要統一 沒什麼好商量

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸前駐美大使崔天凱3日在北京出席中方舉辦的世界和平論壇。北京日報
大陸前駐美大使崔天凱3日在北京出席中方舉辦的世界和平論壇。北京日報

大陸昨日於北京，舉辦第十三屆世界和平論壇，前大陸駐美大使崔天凱在當日的論壇中就中美交往、台灣和南海等議題時談到，「中國就是要統一，這沒有什麼好商量的」。他表示，中方一直向美方強調台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，「如果美國能堅持一個中國原則，問題很容易得到解決」。

據鳳凰衛視和北京日報，在談及中美問題時，崔天凱說，中國希望和包括美國在內的世界各國一道發展良好關係，無意和任何國家競爭，但面對遏制打壓，中方將堅決反制。

這位曾與歐巴馬、川普、拜登三屆美國政府接觸的大陸資深外交官稱，中美之間客觀上可能存在一定的競爭，甚至不可避免，但中國從未將與美國競爭作為發展目標，「實現中國式現代化，才是中國明確的發展目標」，如果認為中美競爭就是中國與美國在爭霸，這是一個錯誤的認識。

因此，就川普第二任內的影響，崔天凱表示，其他國家選出什麼樣的領導人，並不取決於中方，中方也不能將希望寄託於此，「所謂『兵來將擋、水來土掩』，如果願意對話合作，我們的大門始終敞開；如果要搞遏制打壓，我們會堅決反制」。

另，在談到台灣問題和南海問題的不同時，崔天凱說，「在南海問題上，中國和部分鄰國確實存在領土爭議」。但他稱，中方有自己的主張，且認為是完全合理的。中方也認識到，這是中國與一部分東盟國家之間的問題，而非中國與東盟整體的問題。這些爭議可以通過談判和協商來解決。

因此，崔天凱說，「在南海問題上，美國並非直接相關國家，那麼，美國為何如此高強度地介入南海問題，為何不斷增加軍事存在？我認為這是美國的問題」。

接著就台灣問題，崔天凱表示，中方一直強調台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，至今依然如此。「如果美國能堅持一個中國原則，問題很容易得到解決」。

他進一步指出，「台灣問題關乎中國主權和領土完整，沒有談判和妥協的餘地，中國就是要統一，這沒有什麼好商量的」。

中美關係 美國

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