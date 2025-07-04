標普全球6月香港PMI跌至47.8 企業信心近5年最低

官方香港電台今天報導，標普全球6月香港採購經理人指數（PMI）下跌至47.8，較5月下跌1.2。此外，香港營商環境連續5個月轉差，預計下半年情況或更嚴峻。

報導引述標普全球報告指出，香港企業上月新接訂單量連續5個月減少，有企業反映，這與客戶財政預算緊絀、美國貿易政策不明朗有關。與此同時，來自中國大陸和海外市場的業務量也都大幅減少。

報告並指出，香港整體商業信心跌至近5年最低，全球經濟和貿易環境疲弱、美國貿易政策不明朗，都可能影響近期營商表現。

PMI為一綜合性指標，是每月對受訪企業的採購經理人進行調查並依調查結果編製而成的指數，其調查範圍包括製造業與非製造業，製造業包括新增訂單數量和生產等。