浙江火車停駛3小時 乘客砸窗透氣被警察帶走
據報導，中國浙江省金華市一列火車日前因脫軌而停駛3小時，期間乘客被困車廂，悶熱難耐，列車人員卻拒絕打開車窗，有乘客一怒之下砸窗透氣，卻被警察帶走，加以批評教育。
綜合香港和中國大陸媒體今天的報導，該列火車前天被貨運列車撞到而脫軌。
事發後，列車停運，乘客被困車廂，其後他們投訴通風不暢，悶熱難耐，怨聲載道，更有人中暑暈倒。
但列車工作人員卻以安全為由，拒絕打開車窗，一名男乘客一怒之下砸破其中一扇車窗透氣。
據報導，當列車抵達目的地後，砸窗乘客被警察帶走。
報導指出，男乘客砸窗的影片在網上流傳後引起熱議，有人說，車上已經有人中暑，男子此時砸窗，不僅不應被罰，還要表揚。當地公安人員就此回應說，沒有拘留砸窗男乘客，對其批評教育後已經予以放行。
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