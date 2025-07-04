快訊

最高恐達70%！川普宣布4日寄出關稅通知函、8月1日開始支付

黃金詐騙釀五口亡…銀行員曝手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

浙江火車停駛3小時 乘客砸窗透氣被警察帶走

中央社／ 香港4日電

據報導，中國浙江省金華市一列火車日前因脫軌而停駛3小時，期間乘客被困車廂，悶熱難耐，列車人員卻拒絕打開車窗，有乘客一怒之下砸窗透氣，卻被警察帶走，加以批評教育。

綜合香港和中國大陸媒體今天的報導，該列火車前天被貨運列車撞到而脫軌。

事發後，列車停運，乘客被困車廂，其後他們投訴通風不暢，悶熱難耐，怨聲載道，更有人中暑暈倒。

但列車工作人員卻以安全為由，拒絕打開車窗，一名男乘客一怒之下砸破其中一扇車窗透氣。

據報導，當列車抵達目的地後，砸窗乘客被警察帶走。

報導指出，男乘客砸窗的影片在網上流傳後引起熱議，有人說，車上已經有人中暑，男子此時砸窗，不僅不應被罰，還要表揚。當地公安人員就此回應說，沒有拘留砸窗男乘客，對其批評教育後已經予以放行。

警察 車廂

延伸閱讀

影／工人鋪設柏油中暑昏迷 台南警鳴笛開道即時送醫脫險

浙江火車被撞脫線停運3小時 車廂悶熱乘客砸窗透氣被警帶走

太熱不只中暑，醫警告當心熱到心臟出事！避免「1行為」防血壓劇烈波動

戶外非最危險…在家更易中暑！日醫示警「無感蒸發」 發現時恐已命危

相關新聞

美恢復對陸飛機引擎出口 陸商務部證實：已向中方通報

隨中美推動經貿磋商進展，據路透社和陸媒第一財經報導，美國已經同意通用電氣（GE）航空航天集團等美國相關飛機零組件企業，恢...

金門海灘驚見「插紅旗！」軍方澄清是演訓用警示旗非五星旗

兩岸關係緊張，今日上午有民眾在臉書社群發文指出，在金門大橋烈嶼端海灘驚見「疑似五星旗」豎立，引發網友熱烈討論與關切。消息...

陸前駐美大使崔天凱：中國就是要統一 沒什麼好商量

大陸昨日於北京，舉辦第十三屆世界和平論壇，前大陸駐美大使崔天凱在當日的論壇中就中美交往、台灣和南海等議題時談到，「中國就...

稱歐洲正常稀土需求已得到保障 王毅：中德應加強交往

當地時間2025年7月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在柏林同德國外長瓦德富爾共同會見記者並現場回答提問。針對記者...

陸桌球名將馬龍有新職 當選中華全國青聯副主席

曾來台訪問的大陸奧運六金桌球名將馬龍，在昨日閉幕的大陸中華全國青年聯合會全體會議上，當選為青聯副主席，這是自他今年四月當...

兩岸青年峰會未開放台媒參加 官方未說明原因

「2025兩岸青年峰會」3日在北京開幕。今年與以往不同的是，活動沒有開放讓台灣媒體至現場採訪報導，官方未說明原因，凸顯兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。