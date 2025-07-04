王毅談烏克蘭「談比打好」 談中歐關係「只會前行，不會倒退」

據大陸外交部網站，當地時間2025年7月3日，大陸外交部長王毅在同德國外長瓦德富共同會見記者時就烏克蘭危機闡述中方立場。王毅說，冰凍三尺非一日之寒。儘管當前當事方立場仍有較大分歧，但談起來總比打下去好。歐洲過去幾百年的歷史證明，無論情況多麼複雜困難，都無法關閉和平與和解的大門。

王毅表示，烏克蘭危機發生在歐洲，牽動世界。中方的立場坦坦蕩蕩、一以貫之，那就是堅持勸和促談，不向衝突方提供致命性武器，嚴格管控兩用物項，包括無人機出口。中國不僅有效履行了國際責任，還同巴西等全球南方國家一道在聯合國發起「和平之友」小組，為停火止戰匯聚更大合力，中方的客觀公正立場得到國際社會廣泛認可。

他說，冰凍三尺非一日之寒。習近平主席多次指出，複雜問題沒有簡單解決方案。儘管當前當事方立場仍有較大分歧，但談起來總比打下去好。歐洲過去幾百年的歷史證明，無論情況多麼複雜困難，都無法關閉和平與和解的大門。

王毅指出，中方樂見各方都為此發揮建設性作用，推動達成全面、持久且有約束力的和平協議，建構均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，早日實現歐洲長治久安。

王毅也對中歐建交50年闡述它的重要啟示；王毅說，我們應以建交50週年為契機，全面總結並確認歷史留給我們的重要啟示，那就是：中歐關係的定位是夥伴，主流基調是合作，關鍵價值是自主，發展前景是共贏。雙方應透過今年的高層往來，共同開闢中歐關係下一個更加堅韌自主、更加成熟穩定、更加目光遠大的50年。

王毅表示，現在有人試圖唱衰中歐關係，或者把具體問題擴大化，把經貿問題泛安全化，或者抱持對華偏見不放，把自已包裹在虛假信息的繭房中，但否認過去的成果就看不清未來的方向，不尊重前人的努力就是否定現在的自己。時代進步的潮流不可阻擋，中歐關係只會繼續前行，不會停滯，更不會倒退。

他說，中國對歐政策保持穩定與連續性，我們支持歐洲一體化，支持歐洲戰略自主，支持歐洲成為多極格局中的重要一極。無論歐洲處於順境或逆境，中國的政策從未改變。無論國際和歐洲情勢如何變化，中國的立場一以貫之。

王毅強調，當今國際情勢亂象頻生，而中國是世界上最重要的穩定力量、最可預期的確定因素。在和平與安全議題上，中國是世界上記錄最好的大國，我們從不策劃戰爭，也不參與衝突，更不搞什麼地緣爭奪。在全球經濟發展復甦上，中國每年對世界經濟成長的貢獻率達30%左右。我們也正在加速推動高水準開放，營造更市場化、法治化、國際化營商環境。

他表示，在國際和區域爭端上，中國堅持透過對話協商政治解決，反對使用武力，反對單邊制裁，堅守不干涉內政原則，維護了廣大發展中國家尤其是中小國家的正當權益。

王毅強調，中國的發展是當今世界和平力量的成長，中國就在這裡，我們願向世界各國包括向希望同中國合作的歐洲國家張開臂膀，分享機遇，共同呵護好人類唯一居住的星球，共同建構人類命運共同體。