稱歐洲正常稀土需求已得到保障 王毅：中德應加強交往

當地時間2025年7月3日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在柏林同德國外長瓦德富爾共同會見記者並現場回答提問。針對記者問及歐洲企業關注中方稀土實施出口管制問題，王毅表示，對軍民兩用物項實施必要管制是各國行使主權，也是應盡國際義務。中方的政策符合國際慣例，也有利於維護世界和平與穩定。稀土出口從來不是、也不應成為中歐之間的問題。

他表示，只要遵守出口管制規定並履行必要程序，歐洲企業的正常需求將得到保障。中方主管機關也為歐洲企業設立了「快速通道」，有人故意在中歐之間炒作此事是別有用心。

王毅表示，本次中德外交與安全戰略對話全面、務實、坦誠並富有建設性，增進了彼此理解，擴大了雙方共識。雙方都認為，應沿著相互尊重、求同存異、互利共贏的正確軌道，推動中德全方位戰略夥伴關係取得新的發展。

王毅說，今年是世界反法西斯戰爭勝利80週年和聯合國成立80週年，但單邊主義、保護主義、強權霸凌行徑正為世界帶來嚴峻挑戰。在百年變局加速演進背景下，大國應當勇立潮頭、擔當作為，順應世界多極化必然趨勢和經濟全球化時代潮流，堅定站在歷史的正確一邊。

他表示，作為世界第二、第三大經濟體，中德應加強交往、深化合作，共同做好三件事。

一是夯實兩國關係根基。 他說，5月下旬，習近平主席同梅爾茨總理通電話，為中德關係發展作出戰略指引，明確努力方向。雙方要落實兩國領導人重要共識，籌備下階段高層交往。中方歡迎梅爾茨總理年內訪華，並就盡快舉行第八輪中德政府磋商達成共識。中方讚賞德國政府重申堅持一個中國政策，相信德國會像中國無條件支持德國統一一樣，支持中國為實現完全統一所做的努力。要確保台海和平，就必須堅決反對「台獨」行徑，尤其不能對「台獨」勢力發出錯誤訊號。

二是提升雙邊合作品質。王毅表示，中德互為各自地區最大貿易夥伴，雙邊貿易額連續9年超過2,000億美元。對華貿易支撐起100萬德國就業崗位，中國市場吸引了5,000多家德企在華投資興業。加強互利合作是中德雙方的「必選項」，是兩國關係的「壓艙石」，也與德國新政府聚焦經濟發展的施政目標相吻合。雙方也就各自的經貿關切進行了深入探討，一致同意為務實合作搭建更為穩定、可預期、可信賴的政策框架。中德在綠色轉型、人工智慧、量子技術等前沿領域有著廣闊前景，雙方拉緊利益紐帶，追求命運與共，才能有效抵禦外部風險挑戰。

三是實踐多邊主義。他指出，在21世紀的今天，我們不需要以關稅來構築新的壁壘，更不應以意識形態挑起陣營對抗。我們堅信，多極化和全球化就像長江和萊茵河，奔流不息、永遠向前。希望德國在歐盟發揮積極作用，推動中歐加強協調、深化合作，攜手為全球治理做出新的貢獻。