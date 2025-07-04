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獨／雙城論壇因大罷免卡關？雙方官員下周有望首度碰面

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源（左）當時在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓們致意。今年雙城論壇將由上海市政府主辦，不過至今無籌辦進度。本報資料照片
去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源（左）當時在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓們致意。今年雙城論壇將由上海市政府主辦，不過至今無籌辦進度。本報資料照片

「金廈泳渡」傳中央要求金門縣府停辦，今年在上海的雙城論壇是否也會喊卡？據悉，北市府與市府都希望能續辦，上海下周辦兩岸港澳青年技能邀請賽，北市府將由副市長林奕華率團前往觀摩，若陸委會審查通過，勢必雙方官員有機會碰面討論雙城事宜。

藍營認為，如果怕大罷免被扣紅帽喊卡，未免藍軍太沒出息，「愈是艱困環境，正派的藍軍愈要去做對的事。」

據了解，北市副市長林奕華下周受上海市台辦邀請，率團赴上海參加兩岸港澳青年技能邀請賽，今年上海方希望能邀請市長蔣萬安赴滬交流，北市府態度也是希望續辦兩岸城市交流的雙城論壇，雙方勢必有機會趁這次到對岸技能觀摩，討論今年雙城論壇籌辦。

知情人士說，每年雙城論壇舉辦，議會都希望雙城論壇非只有形式，希望能有具體實質交流，所以包括台北燈節等都有持續交流，這次北市府成立技職教育科，也有辦技職競賽，這次主要是要前往上海觀摩青年技能競賽，都是聚焦市政交流，並且依法依規辦理，也恪守對等尊嚴善意互惠。

至於今年雙城論壇，因去年是由北市府主辦，依照慣例，今年雙城上海市將邀請北市長蔣萬安赴上海城市交流，儘管過去多年大多是在7、8月分舉辦，不過今年至今還無進度。上海仍希望邀北市長蔣萬安赴滬交流，儘管正值大罷免政治氛圍，北市府立場，還是希望雙城論壇兩岸城市交流能持續辦下去。

「愈是艱困環境，正派的藍軍愈要去做對的事。」國民黨議員秦慧珠說，儘管正值大罷免若辦雙城論壇是否正中民進黨下懷？她認為不會，因雙城論壇是正常的兩岸城市交流，儘管有人認為雙城是民進黨扣蔣萬安紅帽的標的，但雙城都已經辦這麼多年，就是城市交流，從沒為匪宣傳、也沒助長統戰，如果怕大罷免被扣紅帽喊卡，未免藍軍太沒出息。她認為「愈是艱困環境，正派的藍軍愈要去做對的事。」

國民黨議員張斯綱則批民進黨，現在綠營已經完全沒有自信，碰到大陸什麼都怕，一個平凡得不得了的「金廈泳渡」都怕，民進黨現在不是逢中必反，而是「逢中必怕」、「逢中必斷」，拿統戰當藉口，尤其泳渡已這麼多年，請問大家統一的支持度有上升嗎？不知道民進黨在怕什麼？

面對今年雙城論壇，張認為，民進黨對雙城絕對是必反無疑，不過兩岸關係，不能因為民進黨意氣用事、意識形態而中斷，他認為，北市府也許可以726大罷免投票告一段落，再來討論什麼時間辦？進行什麼城市交流，現在拋雙城論壇，恐怕會變成民進黨的操作藉口。

北市府 大罷免 雙城論壇

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