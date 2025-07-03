遙祝薄熙來生日快樂 薄瓜瓜發文稱：最偉大的父親

在6月16日在社群媒體上祝福父親節快樂後，薄瓜瓜7月3日再次發聲，向已經被囚禁13年的父親薄熙來祝福生日快樂。這段以英文書寫的文字，表達了他向在北京秦城監獄的薄熙來的思念。

薄瓜瓜在社群媒體X（前推特）上發文：祝最偉大的父親生日快樂-他在勝利時的優雅，在逆境中的不懈力量，以及超越紛爭的沈靜勇氣繼續每天指引著我！

在薄熙來於2012年3月落馬，薄瓜瓜曾公開寫一封聲明為父親辯護。此後13年來一直保持低調和沈默。2024年，薄瓜瓜與台灣宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜結婚，並於同年11月23日在新竹南園舉辦婚禮。此後，在推特上開立帳號，公開為自己及父親辯護，認為外界「斷章取義」、「一派胡言」且存在「不實報導」。

6月16日，大陸父親節，薄瓜瓜曾以中英文書寫：祝福父親節快樂！並稱自己已經拼出一條自己的路。

文章全文：

「自記事起，我們便習慣了相隔千里的父子相處。昔日如此，如今亦然 - 距離從未削弱我們的牽念。

那時薄熙來和谷開來在大連，薄瓜瓜留在北京。我們的感情是「打」出來的。你使出「一指功」，「咯吱拳」， 我回敬「猴跳」，終被你的「千斤頂」鎖死，只得等在袖手傍觀的媽媽救我。我想你，但也學得理智應對，因為我明白，大連才是你的首要責任。為此，九歲那年，我寫下一首你逢人便念、讓我羞到想遁的詩：

時晚民子遇，獨院無父存。要知答明歸，做真忘盼兒。

等你和媽回到北京，我已在英國寄宿學校。你愛誇我「會用電腦啦」，「英文趕上我了」， 我總不以為然。那時我最自以為是了，學了點皮毛經濟學，便寫篇自以為高明的論文，教你化解手裡的中歐貿易戰。」

一次假期，媽媽出差，家裡只剩下你我，我們相依為命十天。我們早起比賽俯臥撐、仰臥起坐、沖冷水澡。我早餐做培根油麵包， 你晚餐做番茄炒蛋。我以為多年住校早已免疫鄉愁，可那十天之後，只要想到你就心口發疼，彷彿又回到早期住校，躲進廁所，因看《雪人》而啜泣的那會兒。

家遷到重慶時，我已上大學。你終於把我當成人看待。我每跟辦公室約好時間，跟你在院子裡散步。對話多半單向 —我聽你背誦文天祥、範仲淹、譚嗣同的詩詞，講對家國職責的情懷；聽你告誡出門注意安全，嚴厲防止紈綔子弟的行為。

當年我急著掙脫你的背影，想像你當初在爺爺背影後闖出，自己拚一條自己的路一樣。13年來，我得以索償，爽快的、淋漓盡致的自我發揮。 今天，終於有夠自信，享受在爸爸背影下的溫暖。」

薄熙來於2012年兩會後落馬，次年8月薄熙來以受賄、貪汙、濫用職權被濟南中院判處無期徒刑。2013年10月8日，中國官媒披露薄熙來不服判決提出上訴，2013年10月25日山東省高級人民法院裁定駁回上訴。薄熙來目前於秦城監獄服刑。